Kamada, solo Bruno Fernandes ha fatto meglio: il dato impressionante

Kamada dovrebbe essere uno degli acquisti del Milan 2023/2024: c’è un dato molto interessante che dà valore a questa operazione.

Nelle ultime ore si parla con insistenza del trasferimento di Daichi Kamada al Milan, dato praticamente per certo da più fonti. Sembra che l’accordo tra le parti sia stato raggiunto e che presto il giapponese firmerà il contratto.

È pronto un quinquennale da circa 3 milioni di euro netti a stagione. Le visite mediche potrebbero avvenire la prossima settimana, dopo che l’Eintracht Francoforte avrà sfidato il Lipsia nella finale della Coppa di Germania. Il centrocampista offensivo asiatico è in scadenza a fine giugno e verrebbe tesserato a parametro zero. Un colpo che può rivelarsi utile per Stefano Pioli, trattandosi di un giocatore di buone qualità e in generale con caratteristiche che si possono sposare bene con le idee del mister.

Kamada verso il Milan: che numeri interessanti

In questa stagione Kamada ha messo insieme 16 gol e 7 assist in 46 partite tra Bundesliga, Coppa di Germania, Champions League e Supercoppa UEFA. Un rendimento notevole, in crescita rispetto a quello della scorsa annata (9 reti e 4 assist in 40 match). Ha giocato sia da trequartista che da centrocampista, dimostrando ottima duttilità tattica. Ma c’è di più.

Stando a quanto evidenziato da Opta, tra i centrocampisti solo Bruno Fernandes (18 gol) ha segnato più di Kamada (14) nelle competizioni europee nelle ultime quattro stagioni (dalla 2019/2020). Sicuramente un dato molto interessante e che certifica il fatto che probabilmente il Milan sta facendo un buon affare.

14 – Solo Bruno Fernandes (18) ha segnato più gol di Daichi #Kamada 🇯🇵 (14) tra i centrocampisti nelle ultime quattro stagioni delle competizioni europee (dal 2019/20). Samurai. pic.twitter.com/ZPfaDHoOI4 — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 29, 2023



Il gioiello dell’Eintracht Francoforte è uno veloce, bravo palla al piede e che sa trovare la porta. Una risorsa che alla squadra di Pioli può fare davvero comodo. Non è un caso che anche Atletico Madrid e Borussia Dortmund lo volessero, ma lui ha messo il Milan in cima alle sue preferenze. Salvo colpi di scena, vestirà la maglia rossonera nella prossima stagione.

Daichi è anche nel giro della nazionale maggiore del Giappone, con la quale ha totalizzato 6 gol e 3 assist in 28 match. Sarebbe il secondo giapponese a giocare nel Milan. Il primo fu Keisuke Honda, arrivato a parametro zero nel gennaio 2014 dal CSKA Mosca e poi andato via nell’estate 2017.