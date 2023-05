Clamoroso da Napoli: “E se fosse Pioli il nuovo allenatore?”

Filtra una dichiarazione davvero sorprendente da Napoli. Secondo il giornalista, Stefano Pioli potrebbe essere il nuovo allenatore della squadra azzurra

Un grande caos si è abbattuto sul Napoli dopo la vittoria sicura dello Scudetto. A scatenare polemiche e malumori è stato l’ormai certo addio di Luciano Spalletti alla panchina azzurra. Dati gli ottimi risultati sportivi, si pensava che il tecnico toscano sarebbe rimasto a Napoli senza grossi dubbi. Ma la diversa veduta tra lui e il Presidente Aurelio De Laurentiis ha mandato tutto in fumo, compreso il bel progetto sportivo.

Cosa è andato storto tra i due? C’è chi afferma che la PEC mandata dal Napoli, che informava Spalletti del rinnovo di contratto automatico per un altro anno, non sia stata affatto gradita allo stesso allenatore. Quest’ultimo pensava che se ne sarebbe parlato di persona, con il giusto rispetto. Altri sono pronti a scommettere che il legame si sia rotto in seguito alle idee diverse di mercato, con il presunto addio del DS Giuntoli. Insomma, a Spalletti non sarebbe andata giù l’idea di dover rinunciare il prossimo anno a giocatori come Victor Osimhen e Kim.

Ma a prescindere dalle motivazioni, il fatto certo è che Spalletti non sarà più l’allenatore del Napoli una volta terminata la stagione. Starà un anno fermo, come previsto anche da contratto. Un periodo sabbatico per riprendere energie mentali e fisiche. De Laurentiis e il Napoli sono già alla ricerca del nuovo tecnico per la panchina azzurra. C’è una clamorosa ipotesi.

Napoli, il giornalista non si nasconde

Attualmente, una serie di nomi gravitano attorno al futuro della panchina del Napoli. Si va da Luis Enrique a Sergio Conceicao, per arrivare a Rafa Benitez e José Mourinho. Ma c’è un’altra suggestione che arriva direttamente da Napoli. Il giornalista Valter De Maggio ha aperto alla possibilità di approdo nella panchina azzurra di Stefano Pioli, l’attuale allenatore del Milan. Intervenuto nel suo programma Radio Goal di Kiss Kiss Napoli, De Maggio ha anche spiegato le motivazioni che potrebbero portare il tecnico rossonero direttamente nel capoluogo campano.

“Per la scelta del nuovo allenatore sono sicuro di una cosa: il mister che arriverà farà la difesa a quattro, quindi vanno esclusi tutti i nomi che optano per un reparto a tre dietro. Il Napoli, tecnicamente e tatticamente, è costruito per fare il 4-3-3″ ha dichiarato il giornalista in radio. Una riflessione che lo ha portato ad ipotizzare il profilo di Pioli adatto alla panchina azzurra. Difatti, ha così concluso: