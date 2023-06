Addio Juventus: il Milan vuole prenderlo

E’ ormai diventato il sogno di mercato dei rossoneri: il calciatore è pronto a lasciare la propria squadra e ad iniziare una nuova avventura. Il Milan è pronto a provarci

A cinque anni di distanza riecco il tormentone, che ha tolto il sonno a diversi tifosi del Milan, che hanno accarezzato il sogno di vedere in squadra uno dei migliori centrocampisti del campionato italiano.

Stiamo chiaramente parlando di Sergej Milinkovic-Savic, per il quale i rossoneri erano pronti a fare follie, ma il muro eretto da Claudio Lotito fu insuperabile. Questa estate la Lazio appare finalmente pronta a cedere il suo giocatore: il contratto in scadenza nel 2024 non lascia alcun dubbio. I biancocelesti stanno provando a blindare Milinkovic-Savic, ma tutto lascia pensare che la volontà del calciatore sia quella di dire addio alla Capitale. Il serbo può così lasciare Roma per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

Una cifra ben lontana da quanto richiesto qualche anno fa. Una cifra alla portata anche del Milan, che sta monitorando la situazione. Come ci è stato confermato, il club rossonero è effettivamente interessato a Savic, ma l’operazione appare complicata. I costi sono comunque importanti e la concorrenza rischia di essere agguerrita. Il giocatore, in passato, è stato accostato anche a Inter e Juventus, oltre che a Newcastle, Arsenal e Psg. Lotito spera che uno dei due club inglesi faccia saltare il banco, ma al momento non sembrano essere arrivate proposte così importanti nella Capitale. I francesi, invece, hanno ormai altro in mente.

Conferme

Il Milan è così pronto a fare un tentativo, per capire la fattibilità dell’operazione. Nel frattempo arrivano conferme, con Romeo Agresti, che ha dichiarato come sia il Diavolo la squadra più interessata a prenderlo. La Juventus, che non potrà offrirgli la Champions League (e non è un dettaglio da poco), appare, invece, defilata.

Il nome di Milinkovic-Savic è pronto a riempire ancora per giorni le prime pagine dei giornali sportivi. Servirà attendere per capire quale sarà il suo futuro, con i tifosi rossoneri che ci spereranno fino alla fine. Nel frattempo, però, possono consolarsi con l’arrivo (l’affare è praticamente chiuso) di Kamada, pronto a sbarcare a Milano nei prossimi giorni, per svolgere le visite mediche e legarsi al club rossonero fino al 30 giugno 2027.