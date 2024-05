Il Milan U-23 prende forma: il primo acquisto può arrivare da Roma

Novità di mercato importanti per il Milan. Moncada ha messo gli occhi sul giovane difensore ed è pronto all’assalto per averlo gratis a giugno.

Il Milan ha avviato le ricerche per mettere in atto una rivoluzione in vista della prossima stagione. A cambiare sarà innanzitutto la panchina, con Stefano Pioli prossimo all’esonero e Zlatan Ibrahimovic che sta valutando il sostituto più adatto. La sensazione è che soltanto una volta sicuri di chi sarà il nuovo allenatore, il Milan darà avvio nel concreto alle manovre di mercato, tanto in entrata quanto in uscita.

Ma la rivoluzione rossonera non riguarderà soltanto la Prima Squadra. Il club sta lavorando sodo per sostanziali cambiamenti che dovranno sempre coincidere con migliorie. Stadio? Anche, chiaramente. Gerry Cardinale sta continuando nel suo duro lavoro per regalare al Milan nel giro di qualche anno un impianto nuovo, all’avanguardia e di proprietà. Oltre allo stadio, il Milan si sta impegnando per fornirsi quanto prima della Seconda Squadra, la famigerata Under 23.

Sì, il Diavolo, come la Juventus e l’Atalanta, vuole una formazione B per garantire maggiore crescita e sviluppo ai suoi giovani più promettenti. I lavori in questo senso sono già iniziati e adesso si aspetta il via libera dalla Lega Pro, campionato al quale si vuole iscrivere il Milan Under 23. L’allenatore dovrebbe essere uno tra Ignazio Abate e Daniele Bonera, ma intanto Moncada ha iniziato a lavorare alla costruzione della rosa. Ecco chi può essere il primo acquisto.

Milan, colpo dalla Lazio a zero

Come apprendiamo dalle ultime notizie riportate da Nicolò Schira su X, il Milan ha tutta l’intenzione di aggiudicarsi il centrale difensivo Matteo Dutu. Classe 2005, l’italo romeno è di proprietà della Lazio, ma soltanto sino al 30 giugno. Difatti, il suo contratto coi biancocelesti è in scadenza, e lui sarebbe libero di legarsi subito ad un altro club. Matteo Dutu è un giovane difensore centrale di tutto rispetto. Alto 1,93 cm e di piede destro, il biancoceleste milita attualmente nella formazione Primavera della Lazio, ma è pronto al salto.

35 presenze in questa stagione, con anche un gol all’attivo. È praticamente un titolarissimo dell’Under 19 laziale. Nicolò Schira sottolinea che c’è solo un ostacolo per il Milan nella corsa al gioiellino della difesa, e ciò è rappresentato proprio dalla Lazio. Difatti, il club capitolino sta spingendo forte per ottenere il suo rinnovo di contratto. Non ha la minima intenzione di perderlo, quanto meno a zero. I rossoneri, al contempo, stanno lavorando sodo per avere il suo cartellino senza costi, e dunque convincere il giocatore al trasferimento immediato. Nei prossimi giorni si capirà sicuramente come finirà la vicenda.