Decisione già presa: “Tornerà al Milan”, l’annuncio

Le dichiarazioni del dirigente non lasciano dubbi. Il calciatore è pronto a far ritorno al Milan. La scelta è stata presa: ecco le sue parole

Dopo una prima parte di stagione per nulla fortunata, con diversi infortuni ed un allenatore che non ha creduto in lui, Daniel Maldini è letteralmente esploso nel 2024.

Il suo trasferimento al Monza non sembrava poter essere la scelta giusta, dopo i mesi difficili ad Empoli, ma l’ambiente di casa ha rigenerato il talento del Milan, diventato subito protagonista della squadra brianzola, allenata da Palladino.

E’ stato il tecnico campano a dargli man mano fiducia e lui l’ha ricambiata, prima con un assist decisivo, proprio nella sfida contro i rossoneri dello scorso 18 febbraio, poi con ben quattro reti.

Daniel Maldini ha così timbrato il cartellino in quattro circostanze, contro la Salernitana, contro il Genoa, contro il Cagliari e per ultimo contro l’Atalanta. La crescita del talento di proprietà del Diavolo è sotto gli occhi di tutti.

Adriano Galliani e tutto il Monza sarebbero ben felice di continuare l’avventura con il figlio di Paolo, ma il cartellino è di proprietà del Milan: “E’ un ragazzo con qualità importanti, da gennaio che è con noi ed ha trovato continuità. E’ un calciatore completo, però è un calciatore del Milan. Sicuramente tornerà al Milan in estate poi vedremo”. Parole chiare quelle del direttore sportivo del Monza, Michele Franco, ai microfoni d TvPlay.

Poi il Ds ha parlato anche di Colombo, altro giocatore di proprietà dei rossoneri oltre che di Popovic, che è stato ad un passo dal vestire la maglia del Diavolo: “Crediamo tanto nei giovani e facciamo di tutto per valorizzare il prodotto italiano – afferma riferendosi all’ex Lecce – Popovic? Ha una grandissima tecnica ma qui è arrivato in ritardo di condizione. Calciatore valido con struttura fisica importante, ha frequenza di passo. Senza condizione fisica, però, è difficile mettere in mostra le proprie qualità”.

Futuro Di Gregorio

Impossibile non affrontare il tema Di Gregorio. Il giocatore del Monza sta dimostrando di essere uno dei migliori portieri della Serie A.

Non è un caso se ci sta pensando il Milan, per un possibile dopo Mike Maignan. Di Gregorio, però, è anche sul taccuino di altre big, a partire da Inter e Juve: “E’ l’emblema del nostro lavoro, negli due anni è cresciuto tantissimo. E’ un ragazzo serio, affidabile ed è normale che le sue prestazioni attirano diversi club. Ci sono diverse squadre interessate al suo acquisto. La Juventus su di lui? Abbiamo rapporti importanti con i top club”.