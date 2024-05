Smentita totale: Theo Hernandez-Bayern, come stanno le cose

E’ sta una giornata intensa per il tifoso del Milan, con notizie non proprio positive. Ecco le ultime relative a Theo Hernandez

Una giornata non proprio indimenticabile per i tifosi del Milan, che hanno dovuto fare i conti fin dalle prime ore del mattino con notizie per nulla positive legate al futuro dei loro idoli.

Stamani così i rossoneri sono stati messi a conoscenza da O Jogo dell’intenzione da parte dell’Al-Hilal di pagare i 175 milioni di euro della clausola rescissoria per portarsi in Arabia Saudita Rafa Leao. Notizia che non ha in realtà agitato poi così tanto i tifosi, consapevoli del fatto, che difficilmente il portoghese lascerà il Milan, a 24 anni, per trasferirsi in un campionato davvero poco competitivo.

Ha causato, invece, parecchio nervosismo la news proveniente dalla Spagna, più precisamente da Marca, con cui si informava, di fatto, che Theo Hernandez sia pronto a diventare un giocatore del Bayern Monaco. Trasferimento ad un passo per il francese e doccia gelata per tutto il mondo rossonero.

La notizia, però, è poi stata smentita sia da fonti vicine al Milan, ma anche in Germania. L’interessamento da parte dei bavaresi è reale, ma la trattativa è tutt’altro che chiusa.

Anche perché Theo Hernandez, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026, ha le idee chiare. Il terzino vuole continuare a giocare con il Milan. Le richieste non sono certo basse, ma un campione come lui è giusto che guadagni cifre importanti.

Il futuro di Theo

Il suo nuovo contratto con il Diavolo, qualora dovesse essere raggiunto un accordo, potrebbe portarlo a percepire uno stipendio sui 7/7,5 milioni di euro netti a stagione. Si tratterà perché la volontà delle parti è quello di trovare un accordo che soddisfi tutti.

Il tifoso, quindi, si augura che Theo Hernandez possa davvero prolungare, e magari diventare il capitano del Milan. Più di altri suoi compagni, infatti, il francese è visto come insostituibile.

Le smentite sono state così accompagnate dal video di Theo Hernandez con la nuova maglia del Milan. Un video che ha chiaramente fatto tornare il sorriso ai milioni di tifosi rossoneri, che si erano allarmati in una normale giornata di maggio.

Va detto, infine, che se il suo percorso non dovesse proseguire con il Milan, le sue preferenze non ricadrebbero sul Bayern Monaco. La preferenza sarebbe, infatti, su City e Real Madrid.