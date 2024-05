Milan, obiettivo a rischio: irrompe la Roma

La Roma ha messo gli occhi su un giocatore presente nella lista di Moncada: i rossoneri potrebbero partire avvantaggiati.

A Roma hanno annunciato un nuovo responsabile dell’area tecnica, Florent Ghisolfi. Il 39enne francese ha lavorato bene come direttore sportivo al Nizza negli anni scorsi e certamente guarderà anche alla Ligue 1 nel prossimo calciomercato estivo.

Nel campionato francese ci sono diversi giocatori interessanti che anche il Milan ha messo nel mirino. Il direttore tecnico Geoffrey Moncada ha più nomi nella sua lista e tra questi c’è anche quello di un centrocampista che Ghisolfi conosce bene, Khephren Thuram del Nizza. Un altro centrocampista che piace tanto alla dirigenza rossonera è Youssouf Fofana dal Monaco, che come il connazionale ha un contratto che scade a giugno 2025.

Milan e Roma si sfidano per un bomber

Il Milan e la Roma potrebbero ritrovarsi a duellare per lo stesso obiettivo di mercato. Il Corriere dello Sport ha rivelato che Ghisolfi sta pensando a un attaccante che da tempo viene accostato al Diavolo.

È Jonathan David, a sua volta in scadenza a giugno 2025 e che può lasciare il Lille per un prezzo non esagerato. La Roma perderà Romelu Lukaku, che non può essere riscattato visti i costi elevatissimi dell’operazione, e cerca un nuovo centravanti in grado di dare un buon rapporto in termini realizzativi. Il nazionale canadese ha realizzato 52 gol in 86 presenze nelle ultime due stagioni, nelle quali è stato allenato da Paulo Fonseca.

Il tecnico portoghese in passato ha guidato la Roma per due anni e adesso viene indicato come il favorito per la panchina del Milan. Se dovesse trasferirsi a Milano, potrebbe chiedere proprio David come rinforzo per l’attacco. Il giocatore non rifiuterebbe una simile destinazione, a prescindere da Fonseca, che può essere solo un tassello in più nella sua scelta sul futuro.

Da considerare anche che il Diavolo è sicuro di giocare la prossima Champions League (la Roma potrebbe qualificarsi all’ultima giornata di Serie A) e ha un bilancio decisamente migliore dei giallorossi. Può più facilmente accontentare le richieste del Lille e dello stesso David. Ovviamente, da non sottovalutare altre concorrenti.

Non è un segreto che il 24enne canadese piaccia molto anche al Napoli e ad alcune squadre della Premier League, campionato con risorse tali da poter sbaragliare qualsiasi concorrenza. Vedremo quale sarà il futuro dell’attaccante del Lille, che spera di incassare il più possibile da questa cessione.