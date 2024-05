Milan, infortunio in allenamento: anche l’Europeo a rischio

Il calciatore si è infortunato nel corso dell’ultimo allenamento. Ora il rischio è quello di dover saltare il prossimo Europeo

Si conclude nei peggiori dei modi la stagione per il calciatore del Milan, che salterà l’ultima partita per un infortunio nel corso dell’ultimo allenamento.

Un infortunio che rischia di far saltare i prossimi Europei a Mike Maignan. L’estremo difensore, come riporta L’Equipe, infatti, ha subito un problema al dito di una mano. Dovrà sottoporsi così agli esami del caso, per determinare l’entità dell’infortunio. Si teme uno stop che gli possa impedire di rispondere alle convocazioni di Didier Deschamps.

Sarebbe l’ennesima batosta per Maignan, che era stato costretto a saltare gli ultimi Mondiale. Il portiere francese domani sarebbe dovuto tornare ad occupare i pali del Diavolo, per l’ultima partita stagionale, ma non sarà così.

Mike Maignan ha saltato le ultime quattro partite di Serie A per via di un guaio agli adduttori. Si era infortunato durante il riscaldamento prima di Juventus-Milan. Da quel momento così il suo posto è stato preso da Marco Sportiello, che non lo ha fatto certo rimpiangere. Contro i bianconeri è stato sicuramente tra i migliori in campo, poi ha disputato anche le partite contro Genoa, Cagliari e Torino, senza sfigurare. Sabato contro la Salernitana toccherà ancora all’ex Atalanta.

Maignan, dunque, chiuderà la stagione con 42 presenze e oltre 3700 minuti. Un bilancio decisamente migliore rispetto a quello dello scorso anno, in cui per via di una lesione al polpaccio, giocò solamente 29 match.

Ansia Maignan

Per Mike Maignan si tratta dunque dell’ennesimo problema fisico. La serie di infortuni per l’estremo difensore, da quando è al Milan, ormai non si contano più.

Impossibile non riflettere su ciò. Lo stanno facendo i tifosi così come il Diavolo, chiamato a trattare il rinnovo di contratto con l’ex Lille. Oggi un accordo tra le parti non è stato trovato, ma è evidente che in fase di contrattazione peseranno parecchio anche i tantissimi stop. Il Milan, di fatto, in ogni stagione, ha dovuto fare a meno del francese per diverse partite.

Maignan ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e le intenzioni del club rossonero sarebbero quelle di proseguire insieme. Serve però un nuovo ricco accordo da circa 6/6,5 milioni di euro netti a stagione, compresi i bonus. Nelle prossime settimane ne sapremo certamente di più.

Aggiornamento Ore 16.45 – Durante l’ allenamento odierno, nell’effettuare una parata, Mike Maignan – recita il comunicato del club rossonero – ha riportato la lussazione del quinto dito della mano sinistra. Prontamente ridotta, i successivi esami radiologici hanno escluso fratture. Indosserà un tutore per una settimana fino a nuovo controllo specialistico.