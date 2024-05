Il comunicato ufficiale è una mazzata per il Milan: tutto da rifare

Comunicato ufficiale per il Milan: ecco costa sta succedendo e perché la notizia preoccupa società e tifosi rossoneri.

Per il Milan è arrivata una notizia, tramite comunicato ufficiale, che preoccupa in primis i tifosi rossoneri ma anche la società che avrà una questione in più da dover risolvere. Ecco tutto quello che sta succedendo e che può succedere in vista della prossima stagione.

Il Milan, per la stagione 2024/25 che arriverà, è chiamato a fare meglio di quanto fatto in questa che sta per finire. I tifosi pretendono risultati migliori e migliori prestazioni. Tanto sembra essere perciò destinato a cambiare all’interno della società. Innanzitutto ci sarà da capire come e se cambierà l’assetto della panchina, dal momento che Stefano Pioli sembra essere ogni giorno che passa sempre più vicino all’addio.

Poi si dovrà capire come andare a modificare quei reparti della squadra in cui dovranno essere sostituiti determinati giocatori. Si dovrà capire chi andrà a ricoprire il ruolo di attaccante centrale, complice la partenza di Olivier Giroud, e cosa fare anche con Divock Origi.

Il belga è arrivato al Milan a parametro zero dal Liverpool nel 2022. Quest’ultima stagione l’ha trascorsa in prestito sempre in Premier League, Nottingham Forest, che ha però deciso di non riscattarlo. Ora il club rossoneri deve capire al meglio cosa fare con il suo cartellino: c’è il comunicato ufficiale.

Il Nottingham Forest ha quindi reso noto che: “Il club può anche confermare che Gio Reyna, Divock Origi, Nuno Tavares, Gonzalo Montiel e Rodrigo Ribeiro sono arrivati alla fine dei loro prestiti. Il Nottingham Forest vorrebbe ringraziare ogni giocatore per il contributo dato nel loro periodo qui e augura loro il meglio per il futuro“.

L’attaccante, dopo il prestito, sta perciò per fare ritorno al Milan, con cui il contratto è in scadenza a giugno del 2026. Il club rossonero deve quindi lavorare per capire se ci siano margini di trasferimento in un’altra squadra, andando anche a valutare quelle che sono le volontà del giocatore. L’esperienza in Premier League non è andata esattamente come anche lui si sarebbe aspettato e questo aspetto pesa tanto sul suo futuro. E su quello del Milan stesso.

Nottingham Forest can confirm that Felipe, Cheikhou Kouyaté and Wayne Hennessey will depart the club upon the expiration of their contracts this summer.

Thank you to each player and all the best for the future ❤️

— Nottingham Forest (@NFFC) May 21, 2024