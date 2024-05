Milan, apertura totale: “Siamo disposti a venderlo”

Il dirigente di un club estero apre alla cessione di un obiettivo rossonero: il suo acquisto sarebbe un grande colpo.

I tifosi hanno grandi aspettative per il mercato estivo del Milan, che andrà a rinforzarsi in ogni reparto per allestire una squadra in grado di vincere lo Scudetto e di ben figurare anche in Champions League. Non ci sono problemi di bilancio e quindi, almeno sulla carta, si può essere fiduciosi sulla campagna acquisti.

Il centrocampo è un settore che ha poco convinto nell’ultima stagione e sicuramente sarà fondamentale intervenire per alzare il livello. Da capire anche chi verrà confermato e chi invece lascerà Milanello. Negli ultimi giorni sono emersi rumors su una possibile partenza di Ismael Bennacer, nel cui contratto è presente una clausola di risoluzione da 50 milioni esercitabile a luglio. Alcuni club della Saudi Pro League stanno pensando al nazionale algerino.

Milan, confermata la probabile cessione

Oltre ad aumentare la qualità, il Milan deve aumentare anche i muscoli e i palloni recuperati in mezzo al campo. Serve un centrocampista con caratteristiche difensive, non comprato nelle ultime sessioni di calciomercato e grande assente nel reparto.

Uno dei giocatori che farebbe molto comodo al Milan è Youssouf Fofana, mediano del Monaco con un contratto in scadenza a giugno 2025. È un nazionale francese e ha tutte le caratteristiche che servono al centrocampo rossonero. Il direttore tecnico Geoffrey Moncada lo conosce molto bene e sicuramente ha preso informazioni sulle condizioni per un eventuale trasferimento.

Thiago Scuro, direttore sportivo del Monaco, ha parlato di Fofana in un’intervista a Get French Football News: “C’erano buone opportunità di partire per lui la scorsa estate, ma ha deciso di restare a causa dei suoi problemi personali. È stata una buona scelta, perché probabilmente ha disputato la sua stagione migliore. È uno dei calciatori che siamo aperti a vendere, vedremo le opportunità che avrà. È ancora presto per prendere una decisione“.

Fofana vuole cambiare aria e mettersi alla prova in un club più importante, il rinnovo non sembra un’opzione e quindi il Monaco è pronto a trattare la sua cessione. Potrebbero bastare 15-20 milioni di euro per comprare il cartellino del 25enne parigino. Un prezzo non esagerato e che il Milan potrebbe decidere di pagare, anche se non mancano società concorrenti che hanno messo il centrocampista nel mirino.