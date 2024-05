Pioli subito in panchina: ipotesi nerazzurra

Stefano Pioli si appresta a lasciare il Milan. Domani la separazione sarà ufficiale e poi anche per il tecnico sarà tempo di pensare al futuro

Sarà lontano dal Milan il futuro di Stefano Pioli. Il tecnico di Parma e il club rossonero si diranno addio nella giornata di domani, quando sono attesi i comunicati ufficiali. Nessun esonero, ma una separazione consensuale tra le parti, che permetterà al mister di proseguire altrove la propria avventura. In questi ultimi giorni si sono fatte tante ipotesi per Pioli.

Si è parlato tanto del Bologna, chiamato a sostituire Thiago Motta, che a breve sarà un nuovo allenatore della Juventus, ma le voci più insistenti sono state quelle relative al Napoli. E’ tra gli allenatori sul taccuino di Aurelio De Laurentiis, al pari di altri nomi come quello di Antonio Conte e soprattuto Gian Piero Gasperini.

Proprio il futuro del fresco vincitore dell’Europa League potrebbe cambiare il destino di Stefano Pioli. Come conferma Fabio Santini a TVPlay per Calciomercato.it: “Pioli potrebbe andare all’Atalanta in caso di addio di Gasperini. Quest’ultimo, d’altronde, ha rinforzato i rapporti con De Laurentiis nelle ultime 2-3 settimane, da quando Conte ha detto che non voleva essere messo in discussione. Si è chiamato fuori. L’altro nome era Pioli ma la scelta sembra scritta”. Per quanto riguarda il Bologna, invece, è pronto “Maurizio Sarri”.

Rivoluzione in panchina, la scelta del Milan

Un domino di allenatori tutto italiano che coinvolgerà alcune delle migliori panchine della Serie A, ma che non vedrà coinvolto il Milan.

Il club rossonero è infatti sempre più intenzionato a puntare su una guida straniera. Non è un segreto ormai che il profilo favorito alla successione di Stefano Pioli sia quello di Paulo Fonseca, che ha chiuso al quarto posto in Ligue 1 con il Lille. Oltre al portoghese, che piace tanto a Moncada, resiste il nome di Mark van Bommel, un’idea caldeggiata soprattutto da Zlatan Ibrahimović. Non è da escludere, che alla fine il nuovo allenatore possa essere un profilo sparito dai radar nell’ultimo periodo o mai nominato. I tempi, però, sono ormai maturi e a breve, dunque, conosceremo la verità. Conosceremo così chi sarà la guida incaricata a sfidare l’Inter per la conquista dello Scudetto, dopo il secondo posto ottenuto da Pioli in questa stagione.