Da avversario ad obiettivo di mercato: occhi puntati in casa Genoa

Occhi puntati sul giocatore che tanto bene sta facendo con la maglia del Genoa. Domani sarà uno dei protagonisti della sfida di San Siro

E’ vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli, che domani affronterà il Genoa per la trentacinquesima giornata di Serie A.

I rossoneri sono chiamati a conquistare tre punti per blindare forse definitivamente il secondo posto. Un successo contro il Grifone, permetterebbe al Diavolo di strappare il pass per la Supercoppa Italiana.

Non sarà certo facile per il Milan, che vivrà una partita senza il tifo dalla propria parte, contro una squadra, che non ha nulla da chiedere al campionato e sarà dunque libera di esprimere il proprio gioco, con un allenatore, Alberto Gilardino, che vorrà festeggiare l’imminente rinnovo di contratto. Le attenzioni saranno chiaramente puntate soprattutto sul duo di attacco Gudmundsson (dovrebbe essere in campo nonostante la febbre) e Retegui. Entrambi, in periodi diversi sono stati accostati al Milan. Sia l’islandese che l’italo-argentino, però, non appaiono profili che al momento possono interessare al Diavolo.

La loro permanenza in Liguria resta comunque complicata: secondo vari rumors di mercato, infatti, Gudmundsson sarebbe finito nel mirino dell’Inter, oltre che di diversi club di Premier League; Retegui, invece, di Napoli e Juventus, pronte a sfidarsi per strapparlo al Torino.

Occhi puntati a centrocampo

Il Milan non si unirà certo a queste due sfide di mercato, ma in cada Genoa c’è un calciatore che potrebbe far comodo, certamente più di Gudmundsson e di Retegui, stiamo parlando di Frendrup. Il danese, che lo scorso 7 aprile ha compiuto 23 anni, ha un contratto lungo, fino al 30 giugno 2028.

In questa stagione, giocata ad alto ritmo – in campionato ha saltato solo una partita per squalifica (arrivata per somma di ammonizioni) -, il classe 2001 ha dimostrato di avere le carte in regola per fare il salto in una grande. E’ un centrocampista che dà una mano importante alla difesa e ha l’abilità di copire il campo. Un vero mediano, che di fatto è quello che servirebbe al Milan. Non è altissimo – solo 178 cm – e forse questo può essere un limite.

Domani avrà gli occhi addosso, non solo quelli del Diavolo. Diverse squadre inglesi, Tottenham e Aston Villa su tutte, lo stanno osservando, ma attenzione anche al Napoli.