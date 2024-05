Accordo trovato: addio Milan, a breve l’annuncio

Dopo quelle di Giroud e Kjaer, il club rossonero si prepara a comunicare anche un’altra partenza importante.

Manca una sola partita al termine del campionato e sabato a San Siro ci sarà la Salernitana da affrontare per cercare di chiudere con una vittoria. Ininfluente per la classifica, ma comunque un modo per dare un’ultima gioia a dei tifosi che sono un po’ delusi dopo questa stagione.

Sarà anche l’occasione per congedare Simon Kjaer e Olivier Giroud, entrambi con contratto in scadenza e che hanno già annunciato che andranno via. Il difensore danese non ha ancora una nuova squadra, mentre l’attaccante francese ha già firmato per il Los Angeles FC. In questi anni si sono fatti apprezzare dai tifosi sia per ciò che hanno dato in campo sia sotto l’aspetto umano, quindi meritano tanti applausi per il contributo dato. La separazione arriva nel momento giusto.

Milan, le ultime sul divorzio con Pioli

Milan-Salernitana sarà anche l’ultima partita ufficiale con Stefano Pioli come allenatore. Infatti, è già stato deciso di non confermarlo in panchina e tra non molto dovrebbe essere annunciato il sostituto.

Domattina il club rossonero comunicherà ufficialmente l’addio di Pioli. Sarà una separazione consensuale, non un esonero. Il tecnico emiliano non rimarrà a libro paga e sarà libero di firmare per un’altra società.

Com’è noto, il suo contratto scade a giugno 2025 e le parti in questi giorni hanno cercato di accordarsi per quanto riguarda la buonuscita. Oltre allo stipendio di Pioli, c’erano in bello anche quelli del suo staff. I rapporti sono buoni e sembra che una soluzione soddisfacente sia stata trovata, anche se fino a ieri alcune indiscrezioni andavano in direzione opposta, con Pioli esonerato e nessuna intesa trovata. Si attendono ulteriori conferme nelle prossime ore.

Per quanto riguarda il suo sostituto, continuano ad arrivare conferme sulla possibilità che arrivi Paulo Fonseca. Il portoghese ha ricevuto anche un’offerta di rinnovo dal Lille e un’ottima proposta dal Marsiglia. Si parla meno di altre candidature, anche non possiamo ancora escludere un colpo di scena da parte della società rossonera.