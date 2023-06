ML – Rinnovo Leao, ci siamo: tutto confermato, firma domani

Tutto pronto per il nero su bianco del nuovo contratto di Rafael Leao. L’attaccante del Milan finalmente è giunto all’accordo finale.

La stagione del Milan è praticamente conclusa, ma la telenovela più importante e chiacchierata dell’anno anche. Infatti sta per definirsi la situazione contrattuale di Rafael Leao.

Il gioiello rossonero, classe 1999, ha scelto finalmente cosa fare da grande. L’attaccante, dopo un lungo tourbillon di voci, rumors e notizie più o meno veritiere, ha deciso di legarsi ancora al Milan.

Come è noto da tempo, il contratto di Leao attualmente è in scadenza a giugno del 2024, dunque tra circa esattamente un anno. Il Milan ha effettuato una corsa contro il tempo per convincere Leao e il suo grande entourage ad accettare la proposta di rinnovo. Il tutto sembra finalmente giunto a felice conclusione.

Leao firma entro 24 ore: i dettagli del contratto

Le ultime notizie che giungono da Milanello parlano chiaro. Pare che venerdì 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica, verrà finalmente messo tutto nero su bianco: entro 24 ore Rafa Leao firmerà il tanto atteso rinnovo di contratto con il Milan.

I dettagli del nuovo accordo con il portoghese sono ormai noti. Leao siglerà un quinquennale fino al 30 giugno 2028 ed andrà a percepire uno stipendio da 5 milioni netti a stagione più bonus vari. Il Milan dovrebbe anche versare un paio di milioni di euro per la cosiddetta buonentrata, ovvero come premio alla firma.

Una mezza impresa per Paolo Maldini e compagnia. Infatti il direttore dell’area tecnica del Milan per mesi è stato dietro all’enorme trattativa, visto che le situazioni da sistemare erano davvero molteplici. Ovvero accontentare le richieste della famiglia di Leao, dell’agente Jorge Mendes e soprattutto risolvere il contenzioso con lo Sporting Lisbona, di cui in realtà il Milan non è parte in causa diretta.

Leao, che in questi mesi ha sempre dichiarato il suo amore per i colori rossoneri, non ha mai avuto dubbi sul fatto di voler restare e vincere ancora con la maglia numero 17 del Milan. Possibile che il calciatore ex Lille domani sia ospite di Casa Milan assieme agli agenti ed ai dirigenti rossoneri, per siglare ufficialmente l’accordo. L’annuncio definitivo dovrebbe, come di consueto, arrivare in serata.