Leao, quanti bonus nel nuovo contratto col Milan: cifre e dettagli

Vittorie, scudetti, assist e goal: c’è di tutto nel nuovo contratto di Rafael Leao, che con i bonus potrebbe arrivare ad un ingaggio pazzesco.

Il club ha dimostrato fiducia nel talento del giovane attaccante, riconoscendo il suo contributo fondamentale ai successi ottenuti finora. Con il nuovo contratto, il Milan si assicura la continuità di Leão e lo motiva a dare il massimo in campo. Ora spetta al giocatore dimostrare il suo valore sul terreno di gioco e continuare a raggiungere traguardi importanti con la maglia rossonera.

Il Milan ha raggiunto un importante traguardo nel suo progetto di costruzione di una squadra competitiva per il futuro. Il club ha ufficializzato il rinnovo di Rafael Leão, un calciatore fondamentale che ha contribuito al raggiungimento di risultati inaspettati, come la semifinale di Champions League.

Per rendere effettiva l’estensione dell’accordo, il Milan ha inserito alcuni bonus nel nuovo contratto di Rafael Leão. Questi incentivi sono stati progettati per premiare le prestazioni del giocatore e motivarlo a raggiungere ulteriori traguardi.

Dopo oltre sei mesi di trattative, il Milan ha finalmente archiviato questo importante rinnovo prima della scadenza a giugno 2024. Il giovane attaccante è stato uno dei protagonisti della stagione rossonera, dimostrando talento e potenziale. Il club ha ritenuto fondamentale trattenere Leão, considerandolo una pedina essenziale per il futuro della squadra.

Leao Rinnova col Milan, clausola, bonus e ingaggio: focus sul contratto

Come riporta Manuele Baiocchini su Twitter, il contratto prevede una serie di bonus per la vittoria della Champions League, per la conquista dello scudetto e delle coppe nazionali, oltre a bonus personali legati al raggiungimento di determinate soglie di gol e assist. Ecco le cifre di ognuno di questi incentivi.

Il nuovo contratto di Rafael Leão lo legherà al Milan fino al 2028, confermando la fiducia del club nel suo talento e nel suo futuro. L’ingaggio annuo del giocatore sarà di 5,1 milioni di euro, una cifra significativa che riflette il suo valore per la squadra. Inoltre, il contratto prevede un bonus di firma di 1,5 milioni di euro, un incentivo immediato per il giocatore.

Oltre al bonus di firma, il contratto del portoghese include altri incentivi economici. Un bonus di 250.000 euro sarà assegnato in caso di vittoria della Champions League, mentre ulteriori bonus saranno previsti per la conquista dello scudetto e delle coppe nazionali. Inoltre, sono stati inseriti bonus personali legati al raggiungimento delle soglie 15-23-30 della somma di gol e assist, incentivando così il giocatore a dare il massimo in campo.

Il nuovo contratto di Rafael Leão include anche una clausola di 175 milioni di euro, che potrà essere pagata in tre rate. Questa cifra rappresenta una valutazione del valore del giocatore e sottolinea l’intenzione del Milan di proteggere i propri investimenti.