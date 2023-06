Brahim Diaz, il futuro è deciso: la verità dalla Spagna

Il destino di Brahim Diaz appare segnato: dalla Spagna arriva una notizia importante sul numero 10 del Milan.

Il prestito di Brahim Diaz volge verso il termine ed è tempo di bilanci. In tre anni il fantasista malagueño è riuscito a conquistare la fiducia di Stefano Pioli e ad avere uno spazio rilevante in squadra. Le opportunità per dimostrare il suo valore non gli sono mancate.

Sicuramente si può dire che il rendimento del giocatore non è stato costante. Ha avuto alcuni picchi positivi, ma sono durati per un periodo limitato di ogni stagione. Ha dimostrato di poter fare la differenza in certe partite, però gli è sempre mancata la continuità necessaria. A volte limitato dal fisico, a volte dall’eccessiva voglia di strafare e dalla poca lucidità. Ha delle qualità, è innegabile, ma deve anche lavorare tanto per diventare un giocatore più incisivo.

Milan, Brahim Diaz torna al Real Madrid?

Oggi Marca conferma che Brahim Diaz giocherà nel Real Madrid nella prossima stagione. La dirigenza madrilena, con l’ok di Carlo Ancelotti (oggi in conferenza stampa si è limitato a rispondere così: “Non posso dire nulla su di lui al momento“), vuole dare una chance all’attuale numero 10 del Milan. Crede che possa essere un elemento molto prezioso per la squadra, sia come esterno sia come trequartista.

Quella di domani a San Siro contro l’Hellas Verona dovrebbe essere l’ultima partita del malagueño con la maglia rossonera. Certamente ci terrà a fare bene per chiudere positivamente l’esperienza triennale vissuta a Milano, utile alla sua crescita.

In Italia comunque ci sono fonti che indicano che il Milan e il Real Madrid avranno un incontro la prossima settimana per parlare di Diaz. Ma in Spagna sono convinti che ormai la decisione sia stata presa. Brahim dovrebbe tornare nel suo club di appartenenza e prendere il posto di Marco Asensio, che sembra destinato a trasferirsi a parametro zero al Paris Saint Germain con un super ingaggio da circa 8 milioni di euro netti annui.

L’ex talento del Manchester City ha sempre sognato di avere una chance nel Real Madrid e probabilmente l’avrà. Sogna anche di essere stabilmente nel giro della nazionale maggiore spagnola, però finora così non è stato. E per questo motivo c’è la Federazione del Marocco che si è detta pronta a sfruttare le sue origi marocchine (da parte del padre) per farlo giocare con la propria maglia. Diaz spera di essere convocato per la Nations League a settembre, altrimenti potrebbe scegliere di cambiare nazionale.