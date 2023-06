Milan, bivio De Ketelaere: c’è la soluzione

Si decide il futuro di Charles De Ketelaere, il fantasista belga che non è riuscito finora a dimostrare molto delle sue potenzialità.

Il grande acquisto dell’estate 2022 in casa Milan sarebbe dovuto essere Charles De Ketelaere. Ma i 35 milioni di euro spesi, tra parte fissa e bonus, non hanno decisamente fruttato moltissimo.

Il gioiello del Club Bruges è infatti rimasto vittima della sua timidezza in campo e fuori. Quando è stato impegnato da mister Pioli non è riuscito a dimostrare quasi nulla delle qualità di cui tanto bene si parlava quando giocava in Belgio.

Un vero e proprio flop di mercato, almeno per la sua prima stagione italiana. Ma va ricordato come De Ketelaere abbia soltanto 21 anni e possa fare tesoro degli errori e delle prestazioni poco brillanti di quest’anno, per migliorare e ripartire in futuro. Sempre che il Milan voglia ancora puntare sul suo talento.

De Ketelaere, niente prestito: doppia soluzione in vista

In molti stanno cominciando a vociferare riguardo ad una partenza in prestito per De Ketelaere. Ovvero l’ipotesi che il Milan possa cederlo a titolo temporaneo in un altro club, magari sempre in Serie A, per farlo giocare con maggiore continuità, ma soprattutto più libero dalle pressioni della piazza milanese.

Opzione che però il Milan non contempla e non approva. Come scrive Tuttosport sono due le soluzioni che Paolo Maldini ha in mente per il talento belga classe 2001. La prima è quella di puntare forte su De Ketelaere, dandogli fiducia e dunque confermarlo in rosa dimenticando gli imbarazzi e le incertezze sbiadite del primo anno.

Un po’ come è stato fatto con altri talenti rossoneri che, al debutto, avevano deluso: si guardi i vari Rafa Leao o Tonali, divenuti titolarissimi del Milan nonostante avessero cominciato tale avventura con grande titubanza.

Ma se non dovesse essere troppo convinto, il Milan potrebbe invece mettere in vendita CDK. Pare che il belga vanti ancora estimatori in Premier League, dove già lo scorso anno fu avvicinato dal Leeds. Il numero 90 rossonero potrebbe dunque partire, ma solo a titolo definitivo e unicamente per una cifra non inferiore ai 27-28 milioni di euro, per non rischiare una dolorosa minusvalenza.

De Ketelaere parteciperà agli Europei Under 21 con la maglia del Belgio, come punta di diamante della selezione giovanile dei ‘Diavoli Rossi’. Subito dopo il suo rientro in Italia si deciderà il da farsi: un futuro dunque ancora molto incerto per l’ex talento del Bruges.