La Juventus guarda al post Vlahovic: tra i nomi anche l’obiettivo del Milan

I bianconeri vanno a caccia dell’eventuale sostituto dell’attaccante serbo e mettono nel mirino un profilo che interessa al Diavolo

Si è appena chiuso il campionato e da oggi iniziano i tormentoni di mercato. Queste saranno le settimane più calde perché i club puntano ad anticipare la concorrenza per gli obiettivi principali, quindi molto si decide già ora.

In queste fasi iniziali è il mercato degli attaccanti a tener banco, con le società italiane molto attente ai profili più interessanti in giro per l’Europa, soprattutto quelli di prospettiva. Il Milan sta lavorando già da un po’ per individuare un calciatore che sia in grado di alternarsi lì davanti con Olivier Giroud, visto che il francese va per i 37 e non può sostenere tutta la stagione, e visto che Origi ha deluso in questo suo primo anno al Diavolo.

Un altro club di Serie A che sta monitorando gli attaccanti in circolazione è la Juventus, alle prese con il possibile addio di Dusan Vlahovic a fine stagione. Le incertezze sul futuro dei bianconeri potrebbero portare il serbo verso altri lidi e la società deve ovviamente già pensare a un possibile sostituto. Fra i nomi per il post Vlahovic oggi la Gazzetta dello Sport ne fa uno che è in orbita Milan da un po’.

La Juventus si aggiunge alla corsa Wahi

Stiamo parlando di Elye Wahi, centravanti del Montpellier che ha stupito in questa stagione in Ligue, realizzando ben 19 reti in 33 partite disputate. Il classe 2003 è nella lista della dirigenza rossonera ormai da un po’. Il suo contratto scade nel 2025 e quindi serve una bella cifra per portarselo a casa.

Stando a quanto riportato dalla rose, il nome del transalpino è uno dei papabili per rimpiazzare Vlahovic, insieme a un altro dei giocatori attenzionati dal Diavolo, ovvero Santiago Gimenez del Feyenoord. Il casting della Vecchia Signora è molto simile a quello fatto da Palo Maldini e Ricky Massara e ci si prospetta dunque qualche duello di mercato.

Quest’anno il Milan può comunque contare sul fatto che gioca Champions, al contrario della Juventus, e questo concede più appeal ai rossoneri per un giovane attaccante in rampa di lancio come Wahi. Tra i giocatori proposti alla Juventus ci sono anche Lukaku e Morata, ma nell’ottica di uno scambio con Vlahovic.