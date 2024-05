Milan, strappo alla regola: un campione gratis

Il Milan potrebbe decidere di mettere le mani sul giocatore che il prossimo 30 giugno si libererà dalla sua attuale squadra. L’annuncio è appena arrivato

E’ tempo di cambiare aria per il francese. Nelle scorse ore ha annunciato ufficialmente l’addio al termine della stagione: niente rinnovo e avventura altrove.

Dopo Olivier Giroud, così un altro transalpino, Raphael Varane, ha deciso di vivere una nuova esperienza, salutando ufficialmente il Manchester United. L’ex Real Madrid, che ha compiuto 31 anni solo lo scorso 25 aprile, non faticherà di certo a trovare una squadra. In passato il calciatore aveva espresso il desiderio di giocare in Italia e chissà ciò non possa accadere.

D’altronde un elemento, ancora relativamente giovane, con la sua esperienza farebbe comodo davvero a tutti, a partire dal Milan, che di giocatori navigati ne perderà un paio al termine della stagione.

Un Diavolo, senza Olivier Giroud e Simon Kjaer, ha davvero bisogno di nuovi leader, dentro e fuori dal campo. Varane potrebbe rappresentare tutto questo in uno spogliatoio che necessita di elementi carismatici. Così il francese andrebbe a sostituire proprio il danese. Un’idea questa che potrebbe prendere in considerazione anche la Juventus di Giuntoli. All’estero, invece, attenzione ad un possibile ritorno in Spagna. Non va escluso, infine, un trasferimento in Arabia Saudita, da dove le offerte non tarderanno ad arrivare.

Dal Manchester United al Milan, non è finita

Varane potrebbe non essere l’unico affare legato al Manchester United per il Milan. Non è un segreto infatti che i rossoneri stiano seguendo con intesse Sofyan Amrabat per rafforzare la mediana.

Il marocchino non verrà riscattato dai Red Devils e farà ritorno a Firenze. Il contratto in scadenza fra poco più di un anno, però, impone alla Fiorentina di cederlo e il prezzo non potrà essere così elevato. Possibile un affare per meno di 20 milioni di euro.

Tornando al reparto difensivo, il Milan un colpo lo farà certamente. In inverno il nome in cima alla lista era quello di Alessandro Buongiorno, un profilo che può tornare di moda in caso di addio di uno tra Thiaw, Tomori e Kalulu. Attenzione così ad altri profili che da tempo sono sul taccuino di Geoffrey Moncada. Stiamo parlando di Brassier e di Lacroix. I due giocatori hanno contratti in scadenza il 30 giugno 2025, rispettivamente con Brest e Wolfsburg. Anche per questo possono vestire il rossonero per una cifra sui 15/20 milioni di euro