Maignan, maxi offerta dalla Premier: la contro-mossa del Milan

Il Milan ha ricevuto un’offerta molto importante per il proprio portiere Mike Maignan. Ecco cosa ha deciso di fare Paolo Maldini.

La stagione di Mike Maignan con il Milan è stata certamente più travagliata del previsto. Non tanto per le prestazioni sul campo, quelle decisamente sopra la media ed a tratti entusiasmanti, bensì per i problemi fisici subiti.

Come ricorderanno bene i tifosi rossoneri, Maignan è rimasto ai box per circa 5 mesi, saltando anche i Mondiali con la sua Francia. Colpa di un infortunio al polpaccio non trattato benissimo, in particolare dallo staff medico della sua Nazionale. Una lesione che si è portato dietro fino al mese di febbraio.

Nonostante il lungo stop, Maignan è considerato ancora oggi uno dei migliori portieri a livello internazionale. Ecco perché il Milan pare abbia già ricevuto una succosa proposta dall’estero per il proprio numero 16. Una maxi-offerta che rischia di far tentennare la società rossonera, desiderosa di fare plusvalenza su certe operazioni.

Maignan nel mirino del Chelsea, l’alternativa è Onana

Come scrive anche la Repubblica di oggi, il Milan ha ricevuto una proposta molto alta da parte del Chelsea. La squadra che sarà guidata nella prossima stagione da Mauricio Pochettino ha intenzione di rivoluzionarsi. Tra gli obiettivi c’è anche un nuovo primo portiere e Maignan è uno dei calciatori seguiti.

Pronti 60 milioni di euro per cercare di convincere il Milan a cedere il portiere classe ’95. Una cifra importante, tenendo conto che Maldini due anni fa acquistò Maignan dal Lille per soli 15 milioni, bonus compresi. Ma l’intenzione dei rossoneri è un’altra: ovvero blindare a lungo il francese evitando così che certe offerte possano tentare il calciatore.

Infatti la contro-mossa dei dirigenti sarà quella di proporre immediatamente, o quanto meno entro fine mese, un rinnovo di contratto a Mike Maignan. Il portiere ha un accordo da 2,8 milioni netti a stagione fino al 2026. Il Milan potrebbe allungare il contratto fino al 2028 (come fatto con Leao) e aumentare anche gli emolumenti, inserendo anche ricchi bonus a favore dell’ex Lille.

Qualora arrivasse dunque il secco ‘no’ del Milan, più che probabile a questo punto, il Chelsea virerebbe su un altro portiere “milanese”. L’obiettivo numero due è André Onana, il numero uno dell’Inter giunto a San Siro a costo zero solo lo scorso anno. L’intenzione dei Blues dunque è arrivare ad un portiere della Serie A, che sia sponda rossonera o nerazzurra.