Passo indietro e firma col Milan: nuovo ribaltone in panchina

Le ultime sulla panchina del Milan. Arrivano ulteriori aggiornamenti in merito al tecnico, tornato in orbita rossonera: il punto della situazione

La nomina del nuovo presidente può cambiare subito le carte in tavola e nonostante il rinnovo, l’addio non è da escludere.

Dall’estero così arrivano conferme in merito alla possibilità che ci sia il Milan sulle tracce di Conceicao. A scriverne in prima pagina è O Jogo, noto quotidiano portoghese.

Il tecnico, ex centrocampista di Inter e Lazio, come è noto, ha firmato un rinnovo di contratto con il Porto. Un accordo importante, fino al 30 giugno 2028, ma in casa del club lusitano c’è stato un clamoroso ribaltone. Andrè Villas-Boas ha, infatti, vinto le elezioni per diventare presidente e con la sua nomina Conceicao può fare le valigie.

Sì, perché, come raccontato nei giorni scorsi, nel contratto dell’ex giocatore sarebbe presente una clausola che con un nuovo presidente l’accordo può essere invalidato da entrambe le parti. E la possibilità che Conceicao decida di fare le valigie appare concreto. Ad affermarlo era stato il giornalista Bruno Andrade. Oggi come detto, il quotidiano portoghese O Jogo, scrive dell’interessamento del Diavolo per l’attuale allenatore del Porto: “Milan attento a Sergio Conceicao”, si può leggere.

Il nome dell’ex giocatore di Inter e Lazio, dunque, torna prepotentemente in orbita rossonera. L’affare Lopetegui, d’altronde, che appariva in dirittura d’arrivo, si è raffreddato e stanno risalendo altre candidature.

Non solo Conceicao

Quella di Conceicao non è l’unica. Attenzione così a quelle di Roberto De Zerbi, che farebbe carte false per sedere sulla panchina del Diavolo, oltre a quelle di Fonseca, pronto a lasciare il Lille, al termine della stagione, e di Mark van Bommel. Sullo sfondo restano invece i nomi di Thiago Motta e Antonio Conte.

Per quanto riguarda l’allenatore del Bologna, il suo profilo metterebbe davvero d’accordo tutti, ma l’ex centrocampista ha già raggiunto un accordo con la Juventus e difficilmente si tornerà indietro, anche qualcuno dalle parti di Casa Milan ci spera. Antonio Conte, invece, è il tecnico scelto dai tifosi del Milan, che non smettono di sperare in lui. L’ex allenatore del Tottenham è visto come il profilo giusto per riportare il Diavolo in alto. E’ sinonimo di successo e i supporters rossoneri hanno una fame immensa di vittorie.