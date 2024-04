Infortunio e addio: “Il Milan considera la cessione”

Le ultime sul futuro del giocatore, che sarà costretto a saltare le prossime partite della stagione. Contro il Genoa non ci sarà certamente

Salterà la prossima partita e verosimilmente si rivedrà solamente per l’ultima gara di campionato.

La stagione di Mike Maignan potrebbe dunque essersi conclusa con il ko nel derby. A Torino, infatti, si è fermato nel corso del riscaldamento.

“Lesione di basso grado del lungo adduttore destro”, è stato il verdetto degli esami a cui si è sottoposto nella giornata di ieri il portiere francese. Contro il Genoa, match in programma domenica alle ore 18.00, non ci sarà. Stefano Pioli così sarà chiamato ad affidarsi a Marco Sportiello, che contro la Juve ha risposto più che bene, risultando uno dei migliori in campo, insieme a Malick Thiaw e Matteo Gabbia.

L’annata di Mike Maignan rischia, dunque, di chiudersi nel modo peggiore. Nonostante debba star fermo 2-3 partite non è detto che venga rischiato, anche perché la stagione del Milan è praticamente terminata, anche se c’è un secondo posto ancora da blindare.

Il 2023/2024 non è stato certo esaltante: dopo un ottimo avvio, il francese ha avuto un calo evidente, con diversi errori. Anche contro l’Inter, in occasione del secondo gol, quello di Thuram, non è stato proprio perfetto. I prossimi giorni, in cui continuerà a lavorare a Milanello, per guarire dall’infortunio, il suo agente sarà chiamato a trovare un accordo con il Diavolo per capire cosa fare in futuro.

Oggi le parti sono più vicine rispetto a qualche settimana fa, ma la firma sul rinnovo non è ancora arrivata. Il contratto scade nel 2026 e un’offerta importante è pronta ad essere presa in considerazione.

Troppe partite saltate

Concetti questi espressi anche da Baiocchini, nel corso di un collegamento a Sky: “La società rossonera potrà fare le sue riflessioni per quanto riguarda il contratto in scadenza nel 2026: se dovesse arrivare un’offerta importante per il portiere francese da parte di un’altra squadra, il Milan la prenderebbe in seria considerazione”.

E’ arrivato poi un commento sull’avventura di Mike Maignan con la maglia rossonera. Un’avventura in cui non ha giocato davvero tante partite per via degli infortuni: “Maignan ha saltato 39 partite da quando gioca al Milan, quindi circa il 30% delle presenze complessive della squadra e quasi un campionato intero tra infortuni e varie squalifiche. Durante questa stagione ha giocato di più, collezionando infatti 40 presenze ma ha già saltato 7 partite e con questo infortunio salterà le prossime 2-3 gare di campionato”. Milan e Maignan lavorano per raggiungere un accordo da circa 5/6 milioni di euro netti a stagione più bonus