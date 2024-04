Milan, non solo gioco e risultati: 400 milioni di motivi per prendere De Zerbi

Oltre al bel gioco, Roberto De Zerbi potrebbe portare al Milan di Gerry Cardinale tantissimi milioni di euro.

Dopo la sconfitta nel derby contro l’Inter di Simone Inzaghi, il Milan di Stefano Pioli ha pareggiato sabato scorso la sfida dell’Allianz Stadium contro la Juventus dell’ex Massimiliano Allegri. Con questo pareggio, almeno di un tracollo nelle ultime quattro giornate di campionato, i rossoneri hanno quasi chiuso la pratica secondo posto, visto che hanno mantenuto il vantaggio di cinque punti sulla ‘Vecchia Signora’.

Una volta archiviata la gara contro la Juventus, il Milan è atteso dalla sfida contro un’altra squadra allenata da un altro ex calciatore milanista, ovvero il Genoa di Alberto Gilardino. Tuttavia, in attesa della partita contro i liguri, l’attesa in casa rossonera è tutta rivolta verso la scelta del prossimo allenatore da parte di Gerry Cardinale.

L’esperienza di Stefano Pioli al Milan, nonostante un ulteriore anno di contratto, è ormai agli sgoccioli. Tra i nomi più caldi a sostituire l’allenatore del 19 esimo scudetto bisogna sicuramente inserire Julen Lopetegui. Ciononostante, proprio in queste ultime ore, è tornato in auge il nome di Roberto De Zerbi, anche per una ‘speciale’ statistica.

De Zerbi, l’oro di Brighton

Come riportato dal portale ‘transfermarkt’, infatti, l’attuale guida tecnica del Brighton è tra gli allenatori italiani che grazie al loro lavoro hanno portato più entrate ai loro club, esattamente la bellezza di circa 374 milioni di euro. Al primo posto di questa speciale graduatoria c’è Gian Piero Gasperini con 520 milioni di euro di incassi.

Mentre dietro al mister dell’Atalanta c’è Simone Inzaghi. L’allenatore neo campione d’Italia ha infatti fatto incassare ben 378 milioni di euro. C’è anche lo stesso Stefano Pioli in questa graduatoria, anche se occupa ‘solamente’ l’undicesima posizione con 161 milioni. Questa classifica, dunque, è l’ulteriore dimostrazione che Roberto De Zerbi porta con sé non solo principi di gioco moderni e di altissimo livello, ma anche delle importanti plusvalenze. Queste ultime, di fatto, sono la base per investimenti futuri della proprietà del Milan.

Roberto De Zerbi, infatti, nel corso degli anni ha valorizzato alcuni calciatori che poi sono stati venduti a suon di milioni di euro. Basti pensare ai vari Frattesi e Scamacca del Sassuolo a Caicedo e MacAllister del Brighton. Solo questi ultimi due hanno portato nelle casse del club inglese la bellezza di 200 milioni di euro.