Niente da fare, addio Milan: accordo fino al 2027

In queste ore c’è incertezza in casa Milan per via dell’addio di Paolo Maldini. Il direttore dell’area tecnica lascia i rossoneri per delle divergenze con il club sulle strategie future e adesso serve un po’ per capire a chi toccherà amministrare le questioni di mercato.

L’avvicendamento nella dirigenza porterà senza dubbio i rossoneri ha mettere per qualche giorno in stand-by le operazioni di mercato per rinforzare la rosa di Stefano Pioli, ma le situazioni vanno avanti e gli altri club si muovono intanto. Mancano ora un mese circa all’inizio del mercato, ma le società ora stanno lavorando per risolvere alcune situazioni riguardanti prestiti e riscatti, in modo da fare poi le altre valutazioni successivamente.

Una situazione che sta per decidersi infatti è quella del ritorno di Brahim Diaz al Real Madrid. Da questo punto di vista il Diavolo non ha potere e sembra dunque essersi rassegnato all’inevitabile. L’addio di Maldini, sotto questo aspetto, non cambia nulla, perché i Blancos avevano deciso da tempo di riportare a casa il proprio gioiello, dopo tre anni di crescita vissuti in rossonero. Il ritorno al Bernabée del 24enne è ormai a un passo.

Il Real sta per prolungare il contratto di Brahim Diaz

La conferma è arrivata oggi dalla Spagna, in particolare dal celebre quotidiano Marca, che ha assicurato che l’accordo per l’estensione del contratto tra Brahim Diaz e il Real è sempre più vicino.

Il contratto verrà prolungato fino al 2027. Una notizia riportata anche dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, che sottolinea che lo spagnolo sarà presentato come nuovo acquisto e rappresenterà un giocatore importante nella rosa di Carlo Ancelotti dalla prossima stagione. Diaz sarà uno dei volti nuovi della rivoluzione in casa delle Merengues, dopo gli addii di Marco Asensio, direzione Psg, e di Karim Benzema, destinato a un futuro in Arabia Saudita.

Brahim Diaz quindi si prepara a salutare il Milan dopo tre stagioni entusiasmanti, con la conquista di uno scudetto e il traguardo della semifinale di Champions League. Il suo è stato un percorso di crescita importante, che lo ha portato a diventare nell’ultima stagione un punto fermo dell’undici di Stefano Pioli. Il suo bottino complessivo con i rossoneri è alla fine di 124 presenze e 18 gol.