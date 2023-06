Mancini lascia la Nazionale: una panchina per sfidare il Milan

Suggestiva indiscrezione da Il Corriere dello Sport. Roberto Mancini potrebbe lasciare la Nazionale e accasarsi in una big italiana, diretta concorrente del Milan

Il nome di Roberto Mancini, CT della Nazionale Italiana, viene da tempo messo in discussione. Dopo l’Europeo vinto, la mancata qualificazione ai Mondiali ha lasciato una ferita aperta. Il suo operato è stato criticato dalla maggioranza, ma la Federcalcio italiana ha continuato a riporre fiducia nella sua figura. L’Italia ha mostrato segnali di ripresa nelle ultime gare di Nations League disputate, ma non in maniera così netta da conquistare ogni consenso.

Non è un caso che Roberto Mancini viene pronosticato da alcune fonti presto lontano dalla panchina della Nazionale. Il suo profilo è stato di recente accostato a diversi club. All’estero, con precisione in Francia, hanno addirittura ipotizzato il suo approdo sulla panchina del Paris Saint Germain. Il tecnico ex Inter e City non si è fatto di certo confondere da tali voci di corridoio, e ha continuato indisturbato il suo lavoro con la Nazionale Azzurra.

E’ infatti pronto a disputare i vicinissimi impegni di Nations League, che vedranno l’Italia innanzitutto affrontare in semifinale la Spagna il 15 giugno. Come di consueto, Mancini ha scelto i suoi 23 pupilli, e aspetta che questi lo raggiungano per preparare l’importante gara. Ma nel frattempo, non si placano le voci che lo inquadrano lontano da Coverciano. L’ultima indiscrezione è davvero stupefacente. Mancini di nuovo in Serie A?

Mancini, la telefonata lo ha spiazzato

Dopo l’Europeo vinto, come accennato, Mancini ha ricevuto numerose critiche anche e soprattutto per la scelta di convocare alcuni azzurri piuttosto che altri. Insomma, alcune sue decisioni sono apparse clamorose e ingiuste. La Federcalcio italiana è forse pronta a valutare altri profili che possano sostituirlo? Difficile saperlo con certezza, ma negli ultimi tempi diversi altri nomi sono stati accostati alla panchina italiana. A partire da Antonio Conte. E contemporaneamente, pare che Roberto Mancini sia stato cercato da un club italiano molto importante.

E’ il Napoli rimasto da poco orfano di Luciano Spalletti. Una clamorosa indiscrezione che riporta Il Corriere dello Sport. Sarebbe Aurelio De Laurentiis in persona, patron del club azzurro, a volere fortemente Mancini alla guida del suo Napoli a partire dall’estate. Il Presidente, secondo il Corriere, ha telefonato il tecnico per una chiacchierata. I due hanno parlato del più e del meno, per arrivare infine al sodo. De Laurentiis lo considera il primo candidato per la guida della squadra Campione d’Italia.

Un profilo internazionale, un manager all’inglese, che per lo più utilizza il modulo 4-3-3, lo stesso con il quale il Napoli ha vinto lo Scudetto in questa stagione. I contatti sono stati instaurati, con Mancini rimasto spiazzato dalla proposta secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. L’offerta potrebbe convincerlo, dati anche i recenti dubbi gettati sul suo operato sulla panchina dell’Italia. Qualche giorno, o settimana, per capire se arriveranno conferme.

Ma è suggestivo immaginare Mancini di nuovo in Serie A, alla guida del Napoli, e a lottare ai vertici contro Milan, Inter e le restanti big del campionato.