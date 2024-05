Milan, è corsa tra Conceicao e Fonseca: ma resistono altri due nomi, le ultime

Arrivano ancora novità sul casting del Milan per la panchina. Al momento, è corsa due tra Conceicao e Fonseca, ma ci sono stati contatti con altri due tecnici.

Il Milan è nel caos attualmente, e il motivo principale fa capo alla scelta del nuovo allenatore. Che Stefano Pioli dirà addio a fine stagione lo han ben capito lui stesso e tutti. L’emiliano ha deluso quest’anno, per una serie di ragioni, e il suo ciclo, dopo cinque anni, sembra essere terminato. Per Pioli c’è adesso la possibilità di andare al Napoli, quanto al Milan non è ancora stato scelto definitivamente il suo sostituto. Il casting per la prossima panchina è però iniziato e va avanti in maniera affannosa.

Dopo il cambio di rotta su Julen Lopetegui, ritenuto non all’altezza dai tifosi, Zlatan Ibrahimovic e il resto della dirigenza hanno virato presto su altri profili. Ha stupito e in positivo la recente mossa del Milan di puntare forte su Sergio Conceicao, attuale allenatore del Porto ma che per i rossoneri potrebbe trasferirsi quest’estate. Oltre a lui, resta fortemente in corsa Paulo Fonseca. Lo ha detto ieri Gianluca Di Marzio, lo conferma oggi la Gazzetta dello Sport. Sono i due portoghesi i profili che stanno tenendo maggiore banco nei piani alti di Casa Milan.

La prima scelta sembrerebbe Conceicao, ma Fonseca è poco dietro nella corsa. Gli ultimi aggiornamenti sono cruciali.

Milan, Conceicao aspetta di incontrare il Presidente

Sergio Conceicao ha rinnovato il suo contratto col Porto di recente, sino al 2028, ma lo ha fatto quando a Presidente del club c’era Pinto da Costa. Le nuove elezioni hanno portato in cattedra Villas-Boas, nome che Conceicao non ha mai appoggiato, a favore appunto della rielezione di Pinto da Costa. E proprio tale fattore può favorire presto l’addio dell’allenatore al Porto, pronto a scegliere il Milan. Ma domani Conceicao dovrebbe incontrare proprio Villas-Boas per discutere del suo futuro, dunque le prossime ore potranno essere decisive. Intanto, continuano i suoi contatti col Milan, specialmente sul potenziale ingaggio e progetto.

Il nome di Fonseca resiste, nonostante abbia ricevuto un’ottima offerta dal Marsiglia e il Lille vorrebbe contemporaneamente il suo rinnovo. Ma l’ex Roma, dinnanzi al fascino del Milan, direbbe no a chiunque. C’è da sottolineare, che Fonseca chiede meno di Conceicao come ingaggio, e ciò potrebbe forse essere decisivo. Intanto, sottolinea la Gazzetta dello Sport, il Milan intrattiene contatti anche con Roberto Martinez, CT del Portogallo, e Mark van Bommel. Piste più defilate ma per cui i sondaggi sono in corso.