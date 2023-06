Milan, nuovo dirigente al posto di Maldini: arriva dal Tolosa

Gerry Cardinale pare pronto a sostituire di Paolo Maldini con una nuova figura di grande fiducia. L’indiscrezione è fondamentale

Quanto è accaduto e sta accadendo nelle ultime ore ha scosso fortemente il mondo Milan. Nessuno si sarebbe aspettato un tale esito, ma i fatti dicono e confermano che Paolo Maldini non sarà più il Direttore Tecnico del club rossonero. La comunicazione è arrivata per vie ufficiali, e ha angosciato e deluso enormemente la tifoseria milanista. Maldini ha rappresentato un totem assoluto, quella figura che non soltanto ha fatto la storia del Diavolo da calciatore, ma che ha riportato a brillare e a rinascere il Milan negli ultimi tre anni.

Cosa sia andato storto tra Maldini e la nuova proprietà, presieduta da Gerry Cardinale, è ancora un mistero. Girano innumerevoli voci e ricostruzioni, ma la sensazione è che la sana e pura verità arriverà tra qualche tempo, quando i diretti interessati esporranno il reale andamento dei fatti. Ad oggi, c’è solo una grande frustrazione a pervadere l’ambiente, come l’enorme curiosità su ciò che accadrà al club, su come verrà gestito, e su chi se ne prenderà cura. Dalla nota ufficiale del licenziamento di Paolo Maldini, si è evinto che la maggioranza di responsabilità, tecniche e gestionali, confluiranno tutte nella figura di Giorgio Furlani, l’Amministratore Delegato del club.

Il comunicato anticipa dunque il licenziamento dell’anche Frederic Massara, Direttore Sportivo e braccio destro di Paolo Maldini. Ma dalle recenti novità emerge la volontà di Gerry Cardinale di inserire una nuova figura di spicco che possa sostituire in toto Maldini.

Milan, il sostituto di Maldini dalla Francia

I colleghi di calciomercato.it riportano delle indiscrezioni fondamentali. Pare infatti che Gerry Cardinale stia valutando l’idea di inserire una nuova figura nella dirigenza rossonera. Una personalità di estrema fiducia che possa ricoprire l’enorme vuoto lasciato da Paolo Maldini. Si tratta di Daniel Comolli, l’attuale Presidente del Tolosa, l’altro club di proprietà a maggioranza RedBird. Comolli vanta un notevole curriculum, essendo stato osservatore, direttore sportivo e direttore tecnico di club quali Arsenal, Saint-Etienne, Liverpool, Tottenham e Fenerbahce. In particolare è riuscito a farsi strada nel ‘96, sbarcando a Londra sponda Arsenal come osservatore. E’ stata decisiva la sua collaborazione con Wenger.

Nel 2020, data la grande fiducia concessagli da Cardinale, è stato nominato Presidente del Tolosa, svolgendo però un ruolo ibrido che va a riguardare anche l’area tecnica. Ebbene, non è escluso che Daniel Comolli possa essere inserito nel quadro dirigenziale del club AC Milan, andando a svolgere un ruolo fondamentale come quello che ha ricoperto Maldini negli ultimi anni. Una sorta di rappresentante del club a tutti gli effetti, e che andrebbe dunque a curare anche i rapporti tra la società e la squadra.

Ad oggi nessuno appare come il sostituto ideale di un monumento come Paolo Maldini. Ma ormai la scelta è stata fatta, e bisogna saper accettare le modifiche che verranno apportate alla struttura societaria. Soltanto la scorsa estate, Comolli a L’Equipe elogiava il modo di curare un club di calcio da parte di RedBird: “RedBird equivale ad un progetto a lungo termine e non a speculazione. Non vogliamo vendere i nostri migliori giocatori, a meno che questi decidano di non prolungare il contratto o se riceviamo un’offerta superiore al valore di mercato. L’obiettivo non è fare soldi a breve termine ma migliorare sempre più”.