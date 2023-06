Milan, inserimento del Galatasaray sul centrocampista: offerti 4 milioni alla firma

Il Galatasaray si inserisce nella corsa a un centrocampista che farebbe molto comodo al Milan: c’è la proposta contrattuale.

Mandati via Paolo Maldini e Frederic Massara, ora inizia il nuovo corso in casa rossonera. Fondamentale fare un calciomercato che rinforzi concretamente la squadra. Un reparto assolutamente da ritoccare è il centrocampo.

Per diversi mesi il Milan dovrà fare a meno di Ismael Bennacer, un titolarissimo e l’unico con le caratteristiche da regista. Serve prendere un giocatore che abbia qualità tecniche e visione di gioco, sarebbe un errore non prendere una valida alternativa all’algerino. Chiaramente, serve anche un mediano più fisico e bravo in fase di interdizione. Sono questi due profili da portare a Milanello nel prossimo calciomercato estivo.

Calciomercato Milan, il regista va in Turchia?

Tra i profili che potrebbero fare comodo al Milan c’è sicuramente Youri Tielemans, in scadenza di contratto con il Leicester City. Come metronomo a centrocampo sarebbe un buon innesto. Il 26enne belga ha accumulato esperienza in Premier League ed è pronto per una nuova avventura.

In Italia piace tantissimo alla Roma, che ha già avviato i contatti e che conta di portarlo nella capitale. Non mancano squadre inglesi a volerselo assicurare, a partire dall’Aston Villa. L’allenatore Unai Emery lo vorrebbe nella sua mediana nella prossima stagione. Si sa che alle società della Premier League non mancano i soldi per offrire ricchi contratti, quindi attenzione ai Villans e alle altre pretendenti.

Ma nelle ultime ore è emersa un’altra concorrente: il Galatasaray. Secondo quanto rivelato in Turchia da Fanatik, il club di Istanbul avrebbe messo sul tavolo la seguente offerta: contratto di 4 anni da 4 milioni di euro netti annui più 4 milioni di bonus alla firma. L’ex di Monaco e Anderlecht non ha ancora presto una decisione sul suo futuro, sta valutando tutte le opzioni.

Tielemans è stato accostato anche al Milan in queste settimane, però dopo l’addio di Maldini e Massara non è chiaro se possa essere un obiettivo rossonero. Certamente è un giocatore che può fare bene in caso di arrivo nella squadra di Pioli. In ogni caso, la dirigenza sa che è necessario prendere un sostituto all’altezza di Bennacer e non può sbagliare.