Offerta aumentata: Milan superato, pronti a chiudere

Novità decisive sull’affare. Il club ha aumentato l’offerta, e adesso spera di chiudere e battere definitivamente la concorrenza del Milan

Il Milan ha messo concretamente i bastoni tra le ruote alla Roma per il talento della difesa Evan Ndicka. Il possente francese ha un contratto in scadenza il 30 giugno, e rappresenta chiaramente un parametro zero di lusso. Per lui parlano le sue caratteristiche e prestazioni stagionali. Considerato uno dei centrali di difesa più forti d’Europa è pronto al grande salto, e per questo ha rifiutato ogni offerta di rinnovo da parte dell’Eintracht Francoforte.

La narrazione dei fatti dice che è stata la Roma in primis ad allacciare i contatti con gli agenti del giocatore, ottenendo in poco tempo il benestare grazie all’ottimo lavoro di Tiago Pinto. Insomma, Ndicka si è promesso al club giallorosso da settimane. C’era l’accordo totale su ingaggio e contratto. Si era partiti da una base 2,5 milioni di euro a stagione più bonus per i prossimi cinque anni. Ma come ormai risaputo, si è inserito prepotentemente il Milan nella corsa al difensore francese.

Dopo l’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara al Milan, la nuova dirigenza ha cambiato i piani. Ecco che Giorgio Furlani, in accordo con Moncada e Pioli, si è fiondato su Evan Ndicka sperando di scipparlo alla Roma. Negli ultimi minuti, però, è arrivata una novità cruciale.

Roma, tutto per Ndicka: Milan battuto?

Fabrizio Romano riporta news fondamentali sull’affare Evan Ndicka. La Roma ha aumentato l’offerta d’ingaggio al difensore pur di chiudere in fretta l’affare e scacciare la minaccia Milan. Da una di 2,5 milioni di euro si è passati ad una proposta di 4 milioni di euro netti a stagione, più anche dei bonus alla firma. Maxi stipendio al difensore francese dunque, che adesso difficilmente potrà farsi affascinare dall’offerta rossonera. Non sappiamo di preciso quanto Giorgio Furlani abbia messo sul tavolo (se lo ha fatto) al giocatore. Fatto sta che adesso l’offerta giallorossa è davvero importante.

Un tale aumento sta a confermare che la Roma ha temuto davvero l’offensiva del Milan su Ndicka. E’ assai probabile che il giocatore abbia vacillato ad un certo punto sulla parola data a Tiago Pinto. Una questione di ambizioni probabilmente, con la possibilità di giocare la Champions il prossimo anno a confonderlo. Per risolvere ogni questione, ecco la grande offerta finale della Roma. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, le trattative tra i giallorossi e gli agenti di Ndicka sono in fase molto avanzata, praticamente quasi per essere chiuse.