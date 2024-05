Sacchi indica la strada: “Il nuovo allenatore del Milan deve essere lui”

Arrigo Sacchi è stato chiamato a dire la sua sul nuovo allenatore del Milan. Idee chiare da parte dell’ex rossonero. Ha un nome preciso per il post-Pioli.

In ambito Milan si fa fatica a parlare d’altro: chi sarà il nuovo allenatore al posto di Stefano Pioli? La dirigenza rossonera è alla disperata ricerca del nuovo tecnico, senza il quale non si potrà cominciare a programmare nel concreto la prossima stagione. Il Milan è già in ritardo e sa che molte delle motivazioni, ambizioni e progetti passeranno da chi siederà in panchina. Il casting è però iniziato da settimane. Tutte le strade portavano a Julen Lopetegui, ma c’è stato un netto dietrofront. Lo spagnolo, dopo la protesta dei tifosi, è adesso diretto al West Ham.

Il Milan ha per questo concentrato tutte le sue attenzioni in Portogallo, dove piacciono particolarmente Paulo Fonseca e Sergio Conceicao. La prima scelta è però l’allenatore del Porto, che potrebbe svincolarsi dal contratto sino al 2028 firmato di recente con i Dragoes. Tutto dipenderà dal confronto che Conceicao avrà con Villas-Boas, nuovo Presidente del club lusitano. Intanto, però, le ricerche del Milan vanno avanti, condotte a più ampio raggio da Ibrahimovic, Moncada e Furlani.

Resistono alcuni nomi ancora, come quelli di Roberto Martinez, Mark van Bommel ma anche Maurizio Sarri. L’ultima, la suggestione italiana, fa soprattutto gola ai tifosi rossoneri, che gradirebbero l’approdo dell’ex Napoli, Juve e Lazio nella panchina rossonera. E in tale direzione si muove anche il pensiero di Arrigo Sacchi.

Sacchi sceglie Sarri

Arrigo Sacchi alla guida del Milan ha vinto tutto, ed oggi, da opinionista esperto de La Gazzetta dello Sport, si sente di consigliare un nome in particolare a Ibrahimovic. Lo stesso profilo proposto a Silvio Berlusconi diversi anni fa. “Consigliai Maurizio Sarri a Berlusconi. Non mi ascoltò. E adesso, ancora una volta, mi sento di proporre il nome di Sarri per il Milan” esordisce Sacchi alla rosea, spiegando in seguito le sue motivazioni.

“E’ bravo, molto bravo. Magari non è il massimo della simpatia, ma l’importante è che sappia fare bene il suo lavoro. Alla Lazio, nella passata stagione, con una squadra non di campionissimi, è arrivato secondo. Al Chelsea ha vinto l’Europa League, alla Juve lo scudetto, al Napoli ha divertito la gente. Penso che sia adatto a iniziare un ciclo, a patto di metterlo nelle migliori condizioni di rendere al massimo e quindi consegnargli i giocatori che lui vuole” ha concluso Arrigo. Che il Milan lo ascolti?