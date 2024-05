Nessun dubbio su Fonseca: “Mi ha reso migliore in tutto”

Un calciatore esalta l’allenatore portoghese, inserito nella lista dei nomi per il dopo Pioli in rossonero: potrebbe essere il profilo giusto?

Paulo Fonseca ha svolto un ottimo lavoro al Lille in queste due stagioni. Dopo il quinto posto nella scorsa Ligue 1, adesso la squadra è quarta in classifica e vicina a qualificarsi almeno al playoff della prossima Champions League. Il terzo posto è a 2 punti e mancano due giornate al termine del campionato, c’è ancora la chance di ottenere la qualificazione diretta.

In questa stagione il LOSC è riuscito a ottenere 22 clean sheet, per 22 partite di fila non ha perso in casa e per 17 consecutive (trasferte incluse) è rimasta imbattuta. Ha perso recentemente il match casalingo contro il Lione, finendo così una striscia positiva che è nella storia del club. Ma in generale i numeri sono decisamente interessanti, segnale del buon operato del tecnico portoghese.

Fonseca amato al Lille: parla un suo calciatore

Una delle qualità di Fonseca è stata certamente quella di riuscire a valorizzare i talenti che ha allenato al Lille. È stato bravo a tirare fuori il loro potenziale, li ha messi nelle giuste condizioni per rendere in campo. In organico ci sono più nomi che ora fanno gola a società europee importanti.

Basti pensare a Edon Zhegrova, 25enne esterno destro offensivo che in questa stagione ha totalizzato 12 gol e 9 assist in 45 presenze. Nella scorsa annata aveva avuto qualche difficoltà in più (4 reti e 5 assist in 22 partite), in questi mesi è esploso e inevitabilmente le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di club importanti. Recentemente si è parlato soprattutto di Juventus e Napoli.

Zhegrova a Prime Video Sport France ha speso parole importanti per Fonseca: “Penso sia il miglior allenatore che ho avuto nella mia carriera. Mi ha aiutato tantissimo ad essere un giocatore migliore, una persona migliore, migliore in tutto“.

Sicuramente all’allenatore portoghese faranno piacere i complimenti del calciatore kosovaro, che ha trovato in lui il tecnico giusto per fare un salto di qualità. Nella prossima stagione potrebbero non lavorare più assieme, visto che molto probabilmente lasceranno Lille, però la stima reciproca rimarrà intatta per sempre. Fonseca è uno dei nomi accostati alla panchina del Milan e potrebbe avere delle chance di tornare a lavorare in Serie A, dopo l’esperienza avuta a Roma.