Proposto Allegri al Milan: “E non è stato respinto”

Spunta anche Allegri tra i nomi accostati alla panchina rossonera: l’attuale allenatore della Juventus ha già allenato e vinto a Milano in passato.

Continuano a susseguirsi indiscrezioni riguardanti il possibile sostituto di Stefano Pioli, il quale sicuramente non guiderà il Milan nella prossima stagione. La dirigenza ha preso una decisione in questo senso, però non è ancora chiaro chi subentrerà.

Negli ultimi giorni le candidature più forti appaiono quelle di Sergio Conceicao e Paulo Fonseca. Il primo si deve confrontare con il neo-presidente André Villas Boas prima di lasciare eventualmente il Porto: aveva firmato un rinnovo con Pinto da Costa, però l’accordo può diventare nullo se le parti non vorranno continuare insieme. Mentre l’ex Roma, a sua volta in scadenza a giugno 2024, attende solo una chiamata per firmare e nel frattempo è finito nel mirino del Marsiglia.

Allegri può tornare al Milan?

Arrigo Sacchi ha consigliato al Milan di puntare su un allenatore italiano e ha fatto due nomi: Maurizio Sarri e Roberto De Zerbi. Uno che tanti tifosi sognano è Antonio Conte, anche se non sembra raccogliere consensi unanimi all’interno della società rossonera. Stando ai rumors, sarebbe solamente Zlatan Ibrahimovic ad appoggiare il suo nome per il dopo Pioli.

Il giornalista Fabrizio Biasin a Tuttomercatoweb ha fatto una rivelazione riguardante Massimiliano Allegri: “Pare che si sia proposto e non sia stato respinto del tutto al mittente, ma certo sorprenderebbe assai (anche solo per i rapporti con Ibra)“.

Allegri è legato alla Juventus da un ricco contratto fino a giugno 2025, percepisce uno stipendio da 7-8 milioni di euro netti annui. Il club bianconero da tempo sta valutando di non confermarlo, non a caso ci sono state tante indiscrezioni sul probabile arrivo di Thiago Motta dal Bologna e anche su un eventuale ritorno di Conte. Tuttavia, ci sono numerosi tifosi che spingono per la sua permanenza. Anche il rischio di dover pagare una pesante buonuscita potrebbe frenare la Juve, che spera che eventualmente l’allenatore toscano abbia pronta un’altra squadra per evitare controversie economiche.

Come sottolineato da Biasin, sarebbe un po’ strano rivedere assieme Allegri e Ibrahimovic. Lo svedese si era espresso abbastanza duramente nei confronti del tecnico, al quale aveva mosso l’accusa di essere contento dopo la sconfitta 3-0 del Milan contro l’Arsenal nel ritorno degli Ottavi di Champions League 2011/2012. La squadra aveva vinto 4-0 a San Siro, quindi il KO a Londra non ha compromesso la qualificazione, però a Zlatan non piacque l’atteggiamento del suo allenatore di allora e glielo fece notare. Ci fu uno scontro tra i due, oggi non è chiaro se i rapporti siano rimasti tesi.