Retroscena Milan: colpo saltato per l’addio di Maldini

Notizie fondamentali dall’Inghilterra: il Milan e Maldini avevano praticamente il giocatore in pugno. Poi l’addio ha cambiato le carte in tavola

La rivoluzione in casa Milan ha stordito i tifosi e tutto l’ambiente. Adesso si è soltanto in attesa di capire come la nuova dirigenza affronterà il mercato e dunque su chi si punterà per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Furlani e Moncada, sostenuti da Pioli, si sono già messi all’opera per programmare i primi acquisti. In queste ore stiamo assistendo a numerosissime indiscrezioni di mercato, che vedrebbero il Milan impegnato su diversi profili tutti di alto rango.

Marcus Thuram per l’attacco, Evan Ndicka per la difesa, Tielemans per il centrocampo: tre potenziali colpi a parametro zero su cui Furlani sta tentando di battere ogni concorrenza. Non sarà semplice, ma l’interesse del Milan appare reale. Nomi che prima del licenziamento di Paolo Maldini e Frederic Massara non gravitavano in orbita Milan. L’ex duo dirigenziale aveva programmato un mercato diverso, che avrebbe visto l’approdo a Milanello innanzitutto di un trequartista e un centrocampista.

I prescelti erano Daichi Kamada e Ruben Loftus-Cheek. Le trattative erano ben avviate, soprattutto per il giapponese che sembrava davvero ad un passo da Casa Milan per le visite mediche e le firme. Adesso, il suo nome è stato messo in stand-by dalla nuova dirigenza, proprio come quello di Ruben Loftus-Cheek. Su quest’ultimo, però, centrocampista inglese, arrivano novità cruciali.

Milan, Loftus-Cheek ad un passo

Il Telegraph ha fatto focus essenziale sulla trattativa adesso in stallo tra il Milan e il Chelsea per Ruben Loftus-Cheek. In soldoni, dopo il licenziamento di Maldini e Massara, i blues sono adesso in attesa di capire se il club rossonero concretizzerà l’acquisto del loro centrocampista. Ma non è questa la novità esaltante. La stessa fonte parla infatti di un accordo che era totalmente chiuso tra il Milan e il Chelsea per Ruben.

Maldini aveva infatti trovato l’intesa sul costo d’acquisto, pari a 15 milioni di sterline. Praticamente, l’ex Direttore Sportivo era riuscito ad abbassare le pretese dagli iniziali 25 milioni sino ai 15. Il giocatore, sottolinea il Telegraph, era pronto a partire per Milano, ma l’addio di Paolo e Frederic ha cambiato inevitabilmente i piani. Attualmente, è tutta un’incognita. Il Chelsea e Loftus-Cheek stanno ancora aspettando di scoprire se l’accordo sarà completato o se l’acquisto salterà definitivamente.

Tutto adesso è nelle mani di Furlani, Moncada e Pioli, che dovranno comprendere se il profilo di Loftus è adatto al progetto rossonero. Il centrocampista del Chelsea era ben gradito dall’allenatore del Milan, ma la caccia a Tielemans potrebbe far saltare l’affare attualmente in stallo.