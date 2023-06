Calciomercato Milan, tramonta l’ipotesi: accordo totale per il rinnovo

L’esterno e il club si sono messi d’accordo per il prolungamento fino al 2027: i rossoneri dovranno virare su altri obiettivi

Il Milan in questi giorni sta monitorando diversi profili per il mercato in entrata. Con l’addio di Paolo Maldini e di Ricky Massara le strategie sono di certo cambiate un po’ e quindi nelle prossime ore verranno tracciate le nuove piste.

I rossoneri sanno bene i ruolo in cui intervenire per migliorare la rosa in vista della prossima stagione e ora Stefano Pioli ha maggiori poteri per indirizzare il mercato verso gli obiettivi che ritiene più funzionali alla sua idea di gioco. La priorità del club rossonero è l’arrivo di un attaccante importante che possa alternarsi con Olivier Giroud e garantire buoni numeri a livello di gol, ma i ruoli in cui operare sono diversi.

Il Diavolo sta infatti sondando numerosi profili anche per il ruolo di attaccante esterno, che possa adattarsi al 4-2-3-1 del tecnico emiliano. In questo momento i nomi che circolano molti, anche perché Junior Messias e Ante Rebic sono considerati in uscita e quindi sono sul mercato. Se dovesse arrivare un’offerta per loro, il brasiliano e il croato lascerebbero Milanello e i rossoneri avrebbero bisogno di nuovi esterni offensivi.

Niente da fare per i rossoneri, Nelson rinnova con l’Arsenal

Uno dei nomi presenti nella lista della dirigenza fino ad oggi era quello di Reiss Nelson, ala classe 1999 di proprietà dell’Arsenal. Il giocatore aveva trovato poco spazio con la squadra di Mikel Arteta e il suo futuro sembrava lontano da Londra.

Diverse squadre avevano preso informazioni per il 23enne, che l’anno prima aveva fatto anche molto bene in Eredivisie con la maglia del Feyenoord, e tra queste c’era anche il Milan. I Gunners però credono ancora molto nel loro talento e non hanno intenzione di lasciarlo andare via, motivo per cui hanno trovato finalmente l’accordo per prolungargli il contratto. La notizia è stata riferita da Fabrizio Romano su Twitter.

L’esperto di mercato ha affermato che il club londinese raggiunto l’accordo per arrivare a un nuovo contratto a lungo termine con il calciatore, fino al 2027 e con l’opzione per un ulteriore anno. Qualche settimana fa Nelson aveva rifiutato la prima proposta, ma nel suo destino sembra esserci ancora l’Arsenal. Il Milan segue comunque diversi profili in quel ruolo, a partire da Chukwueze del Villareal , senza dimenticare anche Zeghrova e Sarr.