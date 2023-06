Milan, senti Mbappé: “Da milanista non riesco a parlare bene dell’Inter. Berlusconi grande perdita”

Le parole di Kylian Mbappé che fanno un po’ sognare i tifosi del Milan. Il fuoriclasse del Psg infatti conferma la simpatia milanista.

Il Milan ancora oggi, nonostante non primeggi in Europa e nel mondo da molti anni, è considerato un club storico, tradizionalmente vincente e seguito da moltissimi appassionati all’estero.

La conferma, che farà inorgoglire tutti i tifosi rossoneri doc, arriva dalle parole di uno dei calciatori più forti al mondo. Kylian Mbappé, fuoriclasse francese che gioca nel Psg ed è l’oggetto del desiderio di moltissimi club. Anche se, purtroppo, solo in pochi per motivi economici possono permetterselo.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Mbappé ha confermato ciò che tutti già sapevano. Ha una passione per i colori rossoneri da quando è piccolo. Non a caso ha circolato per molto tempo sul web una foto del francese, quando aveva circa dieci anni, con indosso la maglia del Milan dello Scudetto 2010-2011.

Mbappé, l’incontro con Ibrahimovic ed il ricordo di Berlusconi

All’interno della chiacchierata con il quotidiano sportivo italiano, Mbappé ha dunque fatto sognare i tifosi del Milan con i suoi apprezzamenti. Da qui a dire che in futuro indosserà la maglia rossonera ce ne vuole, ma la simpatia c’è ed è confermata. Soprattutto nel parlare della dipartita di Silvio Berlusconi.

“Le mie condoglianze ai suoi familiari. E’ una grande perdita per tutto il calcio, è stato un presidente emblematico che costruì il grande Milan che mi faceva sognare da bambino. Spero i tifosi gli renderanno un omaggio all’altezza”. Dunque i ricordi da tifoso di Mbappé si legano all’epopea del Milan berlusconiano, quello che arrivava senza troppi problemi a giocarsi scudetti e finali.

Altro segnale della sua passione milanista Mbappé lo ha dato commentando l’esito della finalissima di Champions League, tra Manchester City e Inter: “Da fan del Milan è difficile parlare bene dell’Inter, ma l’hanno preparata bene mettendo in difficoltà il City. Si è decisa sui dettagli. Purtroppo il calcio è così, ma l’Inter deve essere contenta della prestazione, e complimenti al City”.

Infine l’incontro al Roland Garros in tribuna con Zlatan Ibrahimovic, che prima di lui è stato stella e leader dell’attacco del Psg: “Se mi ha consigliato di andare al Milan? Dico solo che lo apprezzo. In un mondo dove tutti ti adulano, lui ti dice sempre le cose in faccia. Abbiamo parlato soprattutto della sua nuova vita. È stato piacevole”.