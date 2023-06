Milan, Pioli non è solo: la proposta è arrivata

Stefano Pioli non verrà lasciato solo dal club rossonero. L’allenatore, anche se con maggiori funzioni, verrà affiancato molto presto.

Il Milan è al centro di un periodo di vera e propria rivoluzione interna. Il tutto è incominciato con l’esonero quasi congiunto di Paolo Maldini e Ricky Massara, che per anni hanno gestito l’area tecnica del club.

La società stessa ha comunicato di aver formato un team di lavoro all’interno del management, che affiancherà nelle scelte sportive sia Stefano Pioli che l’amministratore delegato Giorgio Furlani. Ma c’è l’impressione che, con l’addio di un uomo squadra come Maldini, il tecnico milanista sia più solo nella gestione della squadra.

Per questo motivo la società di Gerry Cardinale starebbe seriamente pensando di affiancare a Pioli un personaggio, molto esperto a livello calcistico e sportivo, che possa appoggiare le scelte dell’allenatore e gestire al meglio le relazioni tra società e spogliatoio. Come scrive il Corriere dello Sport si tratterebbe di un vero e proprio club manager.

Milan, un ex rossonero da affiancare a Pioli

In pratica un uomo di campo, che però con carattere, personalità e carisma possa dialogare con il club. Un po’ il lavoro (parziale) che eseguiva Paolo Maldini, il quale oltre ad agire sull’ambito mercato aveva il compito di fare da tramite fra proprietà e staff tecnico. Compito ideale per l’ex capitano milanista, viste le sue doti diplomatiche ormai rinomate.

Il ruolo di club manager sarebbe perfetto e tagliato su misura di Zlatan Ibrahimovic. L’ormai ex attaccante, ritiratosi qualche settimana fa dal calcio giocato, avrebbe persino ricevuto un’offerta da Gerry Cardinale per entrare all’interno del management con questo ruolo specifico. Ma al momento pare che Ibra abbia declinato; come detto nel giorno dell’addio a San Siro, lo svedese vuole prendersi del tempo per capire cosa fare da ‘grande’.

L’idea di Cardinale resta. Affiancare a mister Pioli un ex calciatore milanista, che dunque conosca bene l’ambiente di Milanello e possa relazionarsi in maniera privilegiata con il tecnico. In questi giorni i vari media stanno lanciando proposte possibili: l’ex capitano Massimo Ambrosini, un clamoroso ritorno di Zvonimir Boban, persino la promozione di Franco Baresi che attualmente è brand ambassador del Milan. Fino a Christian Abbiati, ex storico portiere che ha già vestito i panni di club manager nella stagione 2017-2018, subito dopo il suo ritiro dal calcio.