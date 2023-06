Allarme Maignan: è successo ancora in Nazionale

Dalla Francia arriva una notizia negativa che riguarda Maignan: ci sarà da preoccuparsi?

Nell’ultima stagione Mike Maignan ha avuto l’occasione di confermare il suo valore, ma non sono mancati i problemi. Infatti, per circa cinque mesi non ha potuto giocare a causa di un infortunio muscolare. Un vero calvario.

Infortunatosi il 22 settembre 2022 in occasione di Francia-Austria di Nations League, è tornato in campo solo il 26 febbraio 2023. Milan-Atalanta 2-0 di Serie A è stata la partita del suo ritorno. Al rientro si è subito fatto trovare pronto e ha ripreso a rendersi protagonista di grandi prestazioni. Nessuno può dubitare delle sue qualità.

Non è un caso che qualche club europeo lo abbia messo nel mirino, però il club rossonero per valutare una sua cessione ascolterebbe solo offerte da 80 milioni di euro in su. L’obiettivo della dirigenza è quello di rinnovargli il contratto aumentandogli lo stipendio e blindandolo.

Milan, nuovo problema per Maignan

Conclusa la stagione con il Milan, Maignan è stato convocato dalla Francia per gli impegni della nazionale guidata da Didier Deschamps. In calendario ci sono una partita contro Gibilterra e Grecia, entrambe valide per le qualificazioni ai prossimi Europei.

Secondo quanto rivelato da RMC Sport, Mike non ha completato l’ultimo allenamento. Ha avvertito un leggero fastidio. Ancora non si conosce l’entità dell’infortunio, nelle prossime ore dovremmo saperne di più. Deschamps spera di non dover rinunciare al suo portiere titolare, ma deve prepararsi anche a questa eventualità.

Il vice di Maignan e Brice Samba, estremo difensore del Lens che ha superato Alphonse Areola nelle gerarchie. Sicuramente l’ex Lille sperava di non chiudere la stagione con un altro problema fisico, però attendiamo di conoscerne la gravità. Potrebbe anche trattarsi di qualcosa di non preoccupante.

Il Milan ovviamente vigila la situazione ed è in contatto con la Francia. Spera di evitare un nuovo stop del suo portiere. Il raduno a Milanello avverrà tra meno di un mese e Stefano Pioli vuole Maignan al massimo della condizione fisica. Non rimane che attendere notizie dal ritiro della nazionale transalpina.