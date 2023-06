Milan, da Rebic a De Ketelaere: 5 addii in programma | Il piano

Il mercato in entrata del Milan passa da quello in uscita. Prima di entrare nel vivo, il club vuole piazzare almeno cinque calciatori.

Il tesoretto estivo del Milan si dovrebbe aggirare intorno ai 50 milioni di euro. Cifra non così elevata, anche se qualcosa di buono e produttivo si potrà fare. Ma il club rossonero ha intenzione di muoversi su più fronti e non intende stare a guardare le mosse delle rivali.

Per ottenere maggiori introiti da reinvestire sul mercato in entrata, il Milan vuole e deve iniziare a fare cassa. Nei piani del club non sussiste l’ipotesi di una cessione per quanto riguarda i calciatori di maggior prestigio, anche se dalla Premier League continuano a sognare l’approdo di Theo Hernandez.

Prima dunque vanno piazzati gli esuberi, quei calciatori non consoni agli schemi di mister Stefano Pioli o che hanno deluso durante la loro esperienza rossonera. Colpi in uscita che permetterebbero di poter operare sul mercato con maggiore libertà di spesa e con una situazione più serena.

Il Milan deve cedere: ecco i primi a partire

Oggi l’edizione di Tuttosport ha fatto il punto sulla situazione partenti. Il Milan di Pioli è pronto a mettere sul mercato tutti coloro che non rientrano nei piani del tecnico. A cominciare dai cosiddetti flop dell’ultimo mercato estivo, quelli contestati dal club all’ormai ex dirigente Paolo Maldini.

In uscita dunque c’è sicuramente Charles De Ketelaere. Il talento belga, deludente anche ieri con la sua Under 21, ha ormai più di un piede fuori da Milanello. I rossoneri sperano in un buon Europeo di categoria da parte di CDK, così da attirare l’attenzione di qualche società estera. Con un’offerta, a titolo definitivo, capace di pareggiare l’ammortamento a bilancio, il talento ex Bruges partirà.

Divock Origi è un altro esubero che il Milan vuole accantonare il prima possibile. Giunto a costo zero dal Liverpool, piace in Turchia ed a qualche squadra inglese. L’importante per i rossoneri sarà togliersi di mezzo i 4 milioni netti a stagione che Origi percepisce grazie al precedente accordo con Maldini.

Fuori dai piani, come si è visto lo scorso anno, c’è sicuramente pure Yacine Adli. Il centrocampista franco-algerino è sul mercato, non considerato da Pioli. Ma il Milan lo cederà solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. La Salernitana del suo ex mentore Paulo Sousa potrebbe essere la soluzione.

Chiudiamo con Ante Rebic e Junior Messias, entrambi forse più facili da piazzare rispetto ai già citati esuberi. Il croato potrebbe tornare in Germania, dove vanta diversi estimatori, ma dev’essere il primo ad accettare il trasferimento. Il brasiliano, che non ha deluso troppo, verrà rimpiazzato da una new-entry sulla corsia destra. Su Messias spiccano i sondaggi di società italiane come Bologna, Genoa, Monza e Torino.