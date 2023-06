The Athletic – Tonali al Newcastle per 70 milioni: accordo vicino con il Milan

Notizia fondamentale dall’Inghilterra. Il Newcastle è ad un passo dall’accordo col Milan per l’acquisto di Sandro Tonali

Sono ore concitate a Casa Milan e per tutti i tifosi rossoneri. La notizia dell’interesse del Newcastle per Sandro Tonali è piombata come un fulmine a ciel sereno nell’ambiente milanista. I Magpies, secondo le recenti informazioni, si sono fatti avanti in maniera concreta per il centrocampista rossonero. Sono partiti da un’offerta di 50 milioni di euro iniziali, rifiutata subito dal club rossonero. Tonali rappresenta una colonna portante della rosa di Stefano Pioli, e il Milan ha subito fatto intendere che sarebbe servito ben di più per portarlo via da Milanello.

Le fonti inglesi più accreditate non hanno avuto dubbi che il Newcastle avrebbe presto rilanciato, e così è stato secondo le ultimissime news. Difatti, come appreso da The Athletic, il club inglese di proprietà saudita ha portato la sua offerta a 70 milioni di euro. Una cifra davvero enorme, e alla quale il Milan difficilmente potrà sottrarsi. Sin dall’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara, è stato chiaro il ragionamento della nuova dirigenza: nessuno è incedibile a fronte di proposte economiche davvero irrinunciabili.

L’ultimo rilancio del Newcastle ha dunque messo in seria difficoltà il Milan. Quest’estate, un altro cuore rossonero potrebbe lasciare il Diavolo dopo Paolo Maldini. Gli ulteriori dettagli di The Athletic parlano chiarissimo.

Tonali, addio al Milan: accordo ad un passo

The Athletic parla senza mezze misure: l’accordo tra il Milan e il Newcastle è ormai ad un passo. L’offerta da 70 milioni di euro avrebbe convinto Giorgio Furlani e Gerry Cardinale a cedere Sandro Tonali. Anche il giocatore, a questo punto, sarebbe d’accordo al trasferimento in Premier League. Seguiranno sicuramente aggiornamenti a breve, ma la situazione parla chiaro.

Il Newcastle ha messo sul piatto del giocatore un’offerta più che convincente. Il doppio di quanto Sandro percepisce al Milan: 7 milioni di euro netti a stagione, più eventuali bonus. Ci si aspettava di tutto dal mercato estivo del Milan, ma non questo. Non l’addio di un milanista vero come Tonali. Adesso, si attendono conferme anche in Italia. Ma i dubbi sembrano essere ormai pochissimi.