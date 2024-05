Ibrahimovic lo vuole al Milan, ma è vicino ad un altro club: le ultime

Uno dei favoriti di Zlatan Ibrahimovic per la panchina del Milan della prossima stagione è però vicino ad accordarsi con altri dirigenti.

Dallo scorso autunno il Milan ha ufficializzato il ritorno di Zlatan Ibrahimovic all’interno dei quadri generali rossoneri. Ufficialmente assunto con il ruolo di advisor della proprietà RedBird, l’ex centravanti svolgerà il compito di delegato del patron Gerry Cardinale.

Ma non solo: vista la sua grande esperienza e conoscenza calcistica, Ibra avrà voce in capitolo in tutto il settore tecnico-sportivo. I colpi di mercato in entrata, le cessioni e soprattutto la scelta del nuovo allenatore passeranno per il giudizio dello svedese, che come detto ha la piena fiducia della proprietà.

Non a caso di recente si è parlato dei profili preferiti di Ibrahimovic per la panchina rossonera. In molti hanno ammesso come fosse il primo tifoso di Antonio Conte, nome che però è stato smentito per la scarsa attinenza con il progetto Milan. In realtà uno dei favoriti di Ibra è un suo ex compagno, che è finito non a caso sulla short-list del club per il dopo Pioli.

L’ex compagno in rossonero di Ibrahimovic verso l’Eredivisie

Se Ibrahimovic dovesse dunque votare il suo favorito tra i nomi fatti per la panchina, probabilmente sceglierebbe l’amico Mark van Bommel. Ovvero l’ex centrocampista olandese, che ha condiviso con lui un paio di stagioni in maglia rossonera da calciatore, vincendo assieme lo Scudetto del 2010-2011.

Ibra è attratto dalle qualità gestionali e di leadership dell’olandese, che non a caso ha già ottenuto dei buonissimi riscontri durante la sua esperienza alla guida dell’Anversa. Van Bommel lascerà la squadra belga al termine di questa stagione e sarebbe libero di firmare per il Milan. Ma nel frattempo, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’ex milanista starebbe valutando seriamente un’altra proposta.

Visto il momento di impasse con il Milan, che finora ha solo informalmente sondato il terreno, Van Bommel potrebbe in breve tempo accordarsi con il Feyenoord. Ovvero la squadra di Eredivisie che ha appena perso il tecnico Arne Slot (finito al Liverpool) e che dunque ha bisogno di rimpiazzarlo con un allenatore giovane e moderno.

Ovvio che Van Bommel sarebbe felicissimo di volare a Milano e diventare il nuovo allenatore rossonero. Ma al momento la sua candidatura non è prioritaria, nonostante la stima di Ibra. In cima alla ‘piramide’ delle scelte in casa Milan spiccano i profili portoghesi di Sergio Conceiçao e Paulo Fonseca.