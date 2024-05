Milan criticato da Marca per la questione Lopetegui: “Chiunque arriverà sarà peggio di lui”

Il mancato approdo di Julen Lopetegui al Milan è stato preso piuttosto male da parte della stampa spagnola, critica nei confronti del club.

Il Milan in questi giorni è alle prese con il casting per il nuovo allenatore. La priorità assoluta del club, visto che dalla figura del prossimo tecnico passeranno molte delle scelte dell’area sportiva, per incominciare un nuovo progetto dopo la fine dell’era Stefano Pioli.

Una ricerca che sta diventando quasi estenuante, vista la quantità di nomi pubblicati dai media e dei sondaggi effettuati dalla dirigenza per ricoprire questo ruolo. Eppure fino a qualche giorno fa il Milan sembrava aver risolto l’enigma puntando tutto su un profilo internazionale.

Ovvero quello di Julen Lopetegui, il mister basco che è attualmente svincolato dopo l’esperienza al Wolverhampton. Secondo le indiscrezioni giunte da Casa Milan, i dialoghi con lo spagnolo avevano convinto la dirigenza ed il club, pronti dunque a puntare sulla sua esperienza. Peccato che i tifosi rossoneri non fossero propriamente d’accordo.

Una vera e propria rivolta popolare si è sviluppata sui social dopo la notizia della firma imminente di Lopetegui per i prossimi tre anni. Addirittura la minaccia di disertare la campagna abbonamenti e lo stadio in generale. Tutte questioni delicate che hanno spinto il patron Gerry Cardinale a fare un passo indietro sul tecnico classe ’66.

Il quotidiano Marca si schiera al fianco di Lopetegui

Un dietrofront improvviso che è stato accolto positivamente da molti tifosi del Milan, ma che fa ancora oggi discutere. Possibile che la protesta sui social di diversi supporter basti a far cambiare idea ad un club di questo livello? Evidentemente sì, visto che i tifosi sono il motore dominante di una squadra e dei suoi successi, anche in ambito commerciale.

Ma il quotidiano spagnolo Marca si è detto ampiamente scioccato e deluso dall’atteggiamento del Milan. Oggi, sulle colonne del noto giornale sportivo, è presente una critica alla decisione del club rossonero di mettere da parte Lopetegui dopo aver trovato un principio di accordo con lo stesso.

Queste le parole utilizzate dal quotidiano iberico: “I grandi club non cedono ai tifosi, chiunque arriverà ora sarà peggio di Lopetegui. Purtroppo il Milan vive nel suo passato… e del passato, non è tipico di un club così grande cedere al ricatto di una manciata di firme“.

La critica punta proprio sull’incapacità del Milan e di Cardinale di essere coerenti con le proprie scelte ed aver ceduto alle pressioni social della tifoseria. Vittima di tutto ciò proprio mister Lopetegui, che per sua fortuna si è consolato andando a firmare (sarà a breve ufficiale) con il West Ham. Ma il Milan di certo non ne esce positivamente.