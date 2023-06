Thiaw si è preso la Germania: salvataggio eccezionale su Luis Diaz (VIDEO)

Altra prestazione monumentale di Malick Thiaw con la sua Germania. Incredibile il suo salvataggio su Luis Diaz, tifosi il delirio

Malick Thiaw sta continuando a raccogliere consensi. Dopo l’ottima stagione col Milan, da vera rivelazione, si sta adesso mettendo in mostra con la sua Nazionale. Flick, CT dei tedeschi, non ha esitato a convocarlo con i grandi e la sua scelta sta ripagando alla grande. A parlare sono i fatti, le prestazioni che Malick ha messo in campo. Contro la Polonia, si è messo in tasca un bomber eccezionale come Robert Lewandowski. Nonostante la sconfitta della Germania per 1-0 contro i polacchi, Thiaw si è preso i complimenti di tutti.

Dopo la suddetta partita, lo stesso Flick ha ammesso di aver a disposizione un difensore giovane (21 anni) ma pronto a disputare qualsiasi competizione internazionale. Come dargli torto? Thiaw ha disputato anche la Champions League col Milan, e al debutto nella competizione più importante per club ha fatto un vero figurone.

In questi impegni di fine stagione con la Germania sta facendo addirittura meglio. Non solo contro la Polonia. Ieri, contro la Colombia in amichevole, è stato protagonista dell’ennesima prestazione stupefacente. Il suo intervento su Luis Diaz ha lasciato tutti a bocca aperta.

Thiaw, un gigante anche contro Luis Diaz

Si è disputata ieri sera un’amichevole di lusso tra Germania e Colombia. Ad avere la meglio sono stati i sudamericani, che hanno battuto i rivali per 2-0. In gol il talento Luis Diaz e lo juventino Cuadrado su rigore. I tedeschi sembra non abbiano ancora trovato la giusta quadra con Flick alla guida, ma a spiccare ancora una volta è stato Malick Thiaw. Forse l’unica nota positiva il difensore del Milan e della Germania.

Prova monumentale la sua, nonostante la sconfitta. C’è stato un intervento da parte di Malick che non fa altro che confermare il suo straordinario talento. Un contropiede da parte della Colombia ha preso alla sprovvista la Germania. Luis Diaz, talento dell’attacco del Liverpool, si è involato solo verso la porta. Ter Stegen sembrava spacciato, ma il colombiano è stato raggiunto da Thiaw. Corsa pazzesca e intervento decisivo sull’avversario. Il difensore tedesco è intervenuto nettamente sul pallone, evitando i piedi di Diaz.

Un salvataggio clamoroso, degno di un vero veterano della difesa. Ma Malick Thiaw ha solo 21 anni, e sta dimostrando di poter essere il baluardo titolare tanto della sua Nazionale quanto del Milan. Moncada e Pioli non possono che esultare per le grandi prestazioni del giovane. La prossima stagione pare che non ce ne sarà per nessuno. Thiaw, e chi ti schioda più?