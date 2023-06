Zaniolo di nuovo in Serie A: “Vediamo…”, il Milan c’è

Le dichiarazioni di Nicolò Zaniolo, fantasista e ala del Galatasaray e della Nazionale italiana su un suo possibile ritorno in Italia.

A gennaio scorso è stato l’uomo più chiacchierato sul mercato invernale, per la sua decisione di lasciare la Roma e di trovare un nuovo club entro la fine della sessione di riparazione.

Oggi Nicolò Zaniolo potrebbe tornare al centro delle cronache calcistiche italiane. L’attaccante classe ’99 ha scelto di giocare in Turchia, con la maglia del Galatasaray. Una decisione molto particolare che però sembra avergli fatto bene, visto che è tornato in buona forma e ha ottenuto una nuova chiamata in Nazionale maggiore.

Zaniolo è accostato ad un possibile e rapido ritorno in Serie A, secondo i rumors di calciomercato. Il Milan è tra i club interessati al calciatore nativo di Massa, ma non è l’unica squadra italiana che accoglierebbe il talentuoso mancino ex Roma e Inter. Lo stesso, durante le vacanze estive, ha parlato ai microfoni di TV Play del suo futuro.

Zaniolo non chiude le porte ad un ritorno in patria

Intercettato sulle spiagge di Formentera, nota isola delle Baleari sulla quale moltissimi calciatori si rifugiano per le ferie prima dell’avvio della stagione, Nicolò Zaniolo non si è sottratto alle domande sul suo futuro professionale.

Sul possibile ritorno in Italia: “Io per ora sto bene là, poi dipende tutto dal mercato. Non si può mai dire o prevedere niente. Non si sa quello che succede, si vedrà, anche se sto bene in Turchia”.

Dunque Zaniolo conferma di trovarsi a suo agio a Istanbul, ma non si sente di escludere un trasferimento durante la sessione di mercato appena cominciata. L’ex numero 22 della Roma infatti ha moltissimi estimatori, anche se il Galatasaray ha imposto una clausola rescissoria da 35 milioni di euro per il calciatore italiano. Servirà dunque pagare questa importante cifra per ottenere il sì di Zaniolo e del suo entourage.

Il Milan era molto interessato al classe ’99 in inverno, anche se le richieste della Roma hanno allontanato l’ipotesi di un arrivo di Zaniolo in maglia rossonera. Dopo l’addio di Paolo Maldini, grande estimatore dell’ex giallorosso, il Milan potrebbe essere meno tentato da questa opzione. Mentre negli ultimi giorni si è parlato di sondaggi di Juventus e Fiorentina per l’esterno offensivo, tornato titolare in Nazionale nella sfida di Nations League contro la Spagna.