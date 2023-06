Milan, i tifosi sognano: “Sterzata per Thuram, sarebbe un grande colpo”

Arriva l’indiscrezione del noto agente Fifa, che pare aver confermato la forte volontà del Milan di puntare sull’attaccante francese.

In questi giorni il mercato del Milan sembra finalmente entrare nel vivo. Ancora non si sono concretizzati i vari sondaggi che il club rossonero starebbe effettuando per i diversi obiettivi di mercato, ma pare che qualcosa si stia muovendo.

In particolare nel reparto d’attacco, dove la squadra di Stefano Pioli ha fortemente bisogno di un rinforzo di livello, visto l’addio al calcio giocato di Ibrahimovic e le possibili, anzi quasi certe, partenze di elementi come Rebic e Origi che hanno comunque deluso lo scorso anno.

Non è un mistero che uno degli obiettivi principali in tal senso sia un attaccante francese, di ottima caratura internazionale, sul quale il Milan sembra pronto ad investire. Tra l’altro ingaggiabile a costo zero vista la scadenza di contratto con il suo club. Parliamo di Marcus Thuram, classe ’97 e figlio d’arte, che milita nel Borussia Mochengladbach ma che cambierà squadra a breve.

Fabrizio Ferrari e le ultime su Thuram-Milan

A proposito del possibile colpo Thuram junior, è intervenuto ai microfoni di TV Play sul canale Twitch il noto agente Fifa Fabrizio Ferrari. Un esperto procuratore ed intermediario, che molto spesso si occupa di mercato tra l’Italia e la Francia.

Opinioni positive quelle di Ferrari, sia sulle capacità del giocatore francese, figlio del grande difensore Lilian Thuram, sia sulla fattibilità dell’operazione a costo zero: “Il Milan ha dato una sterzata importante per Thuram, vedremo se avrà effetti positivi o negativi. Sarebbe un grande colpo, anche se non conosco i dettagli riguardo al salario. In questo ambito in Italia siamo piuttosto in difficoltà, ma credo che l’ultima parola spetti al calciatore a parità di offerte con l’estero”.

Ferrari ha anche detto la sua su come agirà il Milan sul mercato d’ora in avanti: “Si va verso un mercato di prospettiva, giovane e tendenzialmente francofono. Immagino che si darà adito a Moncada ed ai calciatori inseriti nel suo scouting system. Ma anche seguendo le indicazioni dei dirigenti rimasti operativi”. Insomma, la conferma di come il mercato rossonero nell’estate 2023 seguirà altri crismi ed obiettivi, un cambiamento importante dopo la linea tracciata da Paolo Maldini.

Intanto Thuram ed i suoi agenti valutano la proposta del Milan e già entro fine settimana potrebbe dare una risposta alla società italiana. Il centravanti vice-campione del mondo con la Francia è anche tentato da altri club, come il PSG che gli offrirebbe però un ruolo più da alternativa che da titolarissimo.