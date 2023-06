Marcus Thuram ha rifiutato il Psg: è vicinissimo al Milan

Novità fondamentali dalla Francia. L’attaccante obiettivo di mercato del Milan ha rifiutato definitivamente la destinazione parigina. L’indiscrezione de L’Equipe

Il Milan e i suoi tifosi sperano di accogliere Marcus Thuram in questa finestra del calciomercato estivo. L’attaccante francese è ad oggi il primo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo di Stefano Pioli. Un potenziale affare a parametro zero, che permetterebbe al Milan di aggiudicarsi senza costi di cartellino un ottimo innesto da affiancare ad Olivier Giroud.

Nelle ultime ore sono corse voci riguardo all’interesse del Milan per anche Romelu Lukaku dal Chelsea. Non si è ancora capito se il sondaggio sia reale, ma è la pista che porta a Thuram quella più calda e realistica per il club rossonero. Nella serata di ieri, dalla Spagna, è arrivata notizia di un affare in chiusura tra il Milan e gli agenti di Thuram. Il francese avrebbe mostrato una certa preferenza per il club rossonero, che gli ha promesso un ingaggio da 5 milioni di euro e il posto da titolare.

Sappiamo bene che il calciatore è stato combattuto nella scelta, dato che ci sono state Paris Saint Germain e Lipsia a far da rivali al Milan nella corsa. Oggi, però, anzi negli ultimi minuti, arriva una novità fondamentale da L’Equipe. Marcus Thuram ha fatto una prima scelta.

Thuram, esclusione sicura

Matteo Moretto, in accordo con l’Equipe, fa sapere che Marcus Thuram ha escluso il Paris Saint Germain dal suo futuro. Nonostante il club parigino gli avesse offerto un maxi ingaggio da 7 milioni più bonus, ben superiore a quello del Milan, lui ha già comunicato il suo rifiuto. Quando? Precisamente questo pomeriggio riferisce Moretto. Ciò potrebbe significare soltanto una cosa: Marcus Thuram è sempre più vicino al Milan.

Da capire, però, se il Lipsia sia ancora in concreta corsa a Thuram, pronto a mettere i bastoni tra le ruote al Milan. Ad oggi, però, quella rossonera appare come la destinazione più probabile per l’attaccante francese. Furlani e Moncada lavorano all’affare ormai da settimane, e hanno messo sul piatto del giocatore garanzie più che importanti. Sarà lui il perno dell’attacco della prossima stagione? La sensazione è che mancano pochissime ore per scoprirlo.

Ma la notizia de L’Equipe fa assolutamente ben sperare. Thuram nutre un legame più che speciale per l’Italia, essendo nato a Parma quando il padre Lilian militava nella squadra gialloblu. In più, ha sempre dichiarato un’enorme stima per il Milan e i colori rossoneri. Ammirava Sheva e Inzaghi da bambino. C’è ancora l’Italia nel suo destino?