È fatta: Tonali al Newcastle, visite mediche in corso. Le cifre definitive

Fabrizio Romano riporta tutti i dettagli della trattativa che porta Sandro Tonali al Newcastle. Il giocatore sta svolgendo le visite mediche in Romania

Ormai non ci sono più dubbi: Sandro Tonali sarà un nuovo giocatore del Newcastle. La trattativa è sembrata un lampo, ma molti fattori fanno pensare che i dialoghi tra i due club andassero avanti da settimane. Ci sarà però tempo per la rivelazione di alcuni retroscena, ciò che adesso è certo è l’accordo totale del giocatore con i Magpies. Come preannunciato, Tonali è stato raggiunto in Romania dallo staff medico del Newcastle.

Il centrocampista classe 2000 si trova a Cluj con l’Italia Under 21 per disputare gli Europei di categoria. Non c’era tempo da perdere, e per questo è stato il Newcastle a raggiungere il giocatore direttamente in Romania. Come mostra la foto sotto, Tonali sta finendo di svolgere le visite mediche per il suo nuovo club. Dopo di che si attende soltanto l’annuncio ufficiale. Sono stati definiti tutti i dettagli dell’accordo, sia tra Milan e Newcastle, che tra giocatore e club inglese. A svelarli è Fabrizio Romano su Twitter.

🚨 Tonali along with his agents in Cluj, Romania as he is set to complete his medical for Newcastle [@Gazzetta_it] pic.twitter.com/RGWpxCSApd — Milan Eye (@MilanEye) June 23, 2023

Tonali al Newcastle: tutte le cifre dell’accordo

L’esperto di mercato fa sapere che tutti i documenti sono quasi pronti per essere firmati. Il Milan si aggiudicherà dalla cessione di Tonali 70 milioni di euro più bonus. La cifra definitiva dovrebbe toccare i 76 milioni. Una sottolineatura importante di Romano: il club rossonero si è assicurato una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Non si sa di preciso di quanto al momento. A Sandro, invece, verrà retribuito uno stipendio netto stagionale di 7 milioni di euro, più due di bonus per arrivare dunque a 9 milioni di euro complessivi.

La durata del contratto, come si preannuncia da giorni, è di sei anni. Tonali si legherà dunque al Newcastle sino al 2029. Come sottolinea Fabrizio Romano, la cessione di Sandro in Premier League è la più costosa di tutta la Serie A. Nessun trasferimento in Italia aveva mai raggiunto cifre simili. Prima di Tonali, il record spettava a Jorginho, che nel trasferimento al Chelsea aveva fatto guadagnare al Napoli ben 57 milioni di euro.

Come accennato, si attende soltanto l’annuncio ufficiale, che però non arriverà né oggi né nel corso di questa settimana riferisce infine Romano. Ci vorrà del tempo per sistemare tutti i dettagli burocratici, quindi l’ufficialità è prevista per la prossima settimana.