Inter, cessione definita: ora l’assalto a Frattesi

L’Inter ha ormai concluso per una uscita molto importante, che porterà i nerazzurri ad affondare il colpo per Davide Frattesi.

L’estate di calciomercato 2023 sta mettendo faccia a faccia le due rivali storiche della città di Milano. Infatti sono diversi gli obiettivi comuni di Milan e Inter per rinforzare le rispettive rose.

Non a caso si è già parlato moltissimo dello scippo dell’Inter ai rivali, con l’ingaggio di Marcus Thuram che nei giorni scorsi sembrava molto vicino al Milan. I rossoneri vogliono rispondere cercando di strappare un bomber legato ai colori nerazzurri come Romelu Lukaku. E non finisce qui il derby estivo.

Infatti da settimane si parla del duello per Davide Frattesi, centrocampista italiano del Sassuolo, uno dei calciatori azzurri di maggior rilievo e talento in circolazione. Pare infatti che la scelta del classe ’99 sia indirizzata verso la città di Milano, ma è ancora da chiarire se il mediano romano preferirà i colori rossonero o quelli nerazzurri.

Definita la cessione di Brozovic: ricavo da reinvestire su Frattesi

L’Inter però nelle prossime ore potrebbe decisamente fare un passo in avanti nella trattativa per Frattesi. Infatti poco fa la società nerazzurra ha definito una cessione che agevolerebbe, visto l’introito ottenuto ed il risparmio sul monte ingaggi, l’innesto del calciatore del Sassuolo. Infatti è tutto pronto per l’addio di Marcelo Brozovic dopo ben otto anni.

Come riferito dal portale Gianlucadimarzio.com, Brozovic sta per trasferirsi nel ricco campionato dell’Arabia Saudita. Il regista croato raggiungerà Cristiano Ronaldo nell’Al-Nassr, uno dei club più prestigiosi ed importanti della Saudi Pro League. Si tratta di un’operazione da 23 milioni di euro, che entreranno subito nelle casse interiste.

Brozovic invece andrà a percepire ben 20 milioni netti a stagione per tre anni in Arabia. Uno stipendio da nababbo per il centrocampista classe ’92, ma anche un bel risparmio per le casse dell’Inter che garantiva al croato 6,5 milioni netti dopo il rinnovo dello scorso anno.

Ora l’impressione è che Beppe Marotta, direttore generale nerazzurro, viri immediatamente sulla pista Frattesi, considerato il primo rinforzo ideale a centrocampo. Il dialogo con Giovanni Carnevali, dirigente del Sassuolo, è già ben avviato e si parla di un’offerta da 30 milioni cash più il cartellino del giovane attaccante Mulattieri.

Il Milan, se vuole pareggiare o aumentare l’offerta per Frattesi, dovrà muoversi più in fretta possibile. Ad inizio settimana Furlani dovrebbe incontrare Carnevali e sondare il terreno a sua volta. Sarà ancora in tempo?