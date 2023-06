L’Inter tenta un’altra beffa al Milan: ha incontrato l’agente

L’Inter sta escogitando un altro sgarbo di mercato al Milan. Marotta ha messo nel mirino il giovane attaccante secondo la Gazzetta dello Sport

Estate bollente per Inter e Milan, che si stanno sfidando in derby infuocati sul mercato. Il primo, inutile dirlo, se lo sono aggiudicati i nerazzurri. Marcus Thuram, primo obiettivo per l’attacco rossonero, ha alla fine scelto la destinazione interista. La decisione dell’attaccante francese è arrivata nella giornata di ieri, dopo l’inserimento prepotente di Marotta nella trattativa. Ma in realtà, i contatti tra le parti risalivano a gennaio, e non è stato dunque complicato per Thuram dirottare la sua scelta sull’Inter, consapevole di un’offerta maggiore e delle stesso ruolo nel progetto.

In atto, è invece il secondo derby di mercato, quello per Davide Frattesi. Sia l’Inter che il Milan vorrebbero mettere le mani su un fiore all’occhiello del calcio azzurro. Il centrocampista del Sassuolo è uno dei più grandi desideri di mercato dell’estate. I nerazzurri sono certamente avanti nella trattativa, avendo trovato una base d’accordo di 35 milioni di euro complessivi per acquistare Frattesi. Ma aspettano alcune cessioni per far cassa. Per questo, il Milan, fresco della cessione di Tonali, sta provando ad inserirsi con insistenza. I prossimi giorni saranno decisivi in tal senso.

Ma attenzione, perché pare pronto a scatenarsi un terzo derby di mercato tra rossoneri e nerazzurri. A rivelarlo è la Gazzetta dello Sport. L’Inter si è mossa per il giovane attaccante.

Inter, Ausilio si è mosso per il giovane

Il Milan, giorni fa, ha ottenuto l’ok per l’acquisto a parametro zero da Luka Romero, esterno o trequartista argentino classe 2004 attualmente in forza alla Lazio. Il suo contratto scadrà il 30 giugno, e per questo la dirigenza rossonera si è mossa con un certo anticipo per assicurarsi il giovane talento. In realtà, come riportato di recente da La Repubblica, il Milan ha l’accordo totale col calciatore, ma non ancora il via libera dalla proprietà americana.

In questo frattempo, come riporta la Gazzetta dello Sport, si è inserita l’Inter. Nessuna trattativa, ma il dirigente nerazzurro Ausilio ha parlato con l’agente Fali Ramadani di Luka Romero a Londra. Intriga parecchio la possibilità di assicurarsi un talento così importate senza costi di cartellino. L’Inter deciderà presto se provare ad affondare il colpo, rubando la scena e il giocatore alla rivale Milan. Al momento, sottolinea la Gazzetta, tutta l’attenzione della dirigenza nerazzurra è rivolta a Romelu Lukaku e Davide Frattesi.

Proveranno a chiudere i colpi, poi penseranno a Luka Romero.