Milan, nuova idea per sostituire Tonali: è un talento della Liga

Il club rossonero ha messo nel mirino un nuovo profilo per rimpiazzare l’ex Brescia: il giovane prospetto costa meno di Frattesi

In casa Milan sono giorni complicati per via di quello che sta accadendo sul mercato. L’imminente partenza di Sandro Tonali deve ancora essere digerito dalla piazza e la società deve subito lanciare un segnale piazzando dei colpi importanti per far dimenticare il suo addio.

L’ex Brescia rappresentava non solo un punto di riferimento di qualità in mezzo al campo per la squadra di Stefano Pioli, ma anche un leader e un tifoso rossonero in campo. Il Diavolo ha quindi perso tantissimo con la sua cessione al Newcastle, ma gli 80 milioni guadagnati dal suo cartellino devono servire a colmare nel miglio modo questa assenza. Qui è la dirigenza, in particolare nelle figure di Moncada e Furlani, che deve muoversi bene con il cash raccolto.

Il club rossonero sta valutando molti giocatori per la mediana, possibili sostituti di Tonali, sia per ruolo che per caratteristiche, ma con la lunga assenza anche di Ismael Bennacer per infortunio serve più di un innesto. A questo punto bisogna ricostruire il reparto e le idee del Diavolo sono più di una. Al momento appare prioritaria quella di Davide Frattesi, gioiello del Sassuolo conteso da tutte le big di Serie A, per il quale servono circa 40 milioni.

Yunus Musah è il nuovo nome per la mediana rossonera

La nuova idea del Milan è invece dalla Liga e potrebbe costare molto di meno. Il nome lo ha fatto in mattinata Tuttosport e c’è da capire se nei prossimi giorni potrebbe diventare una pista concreta o se rimarrà una voce.

Il quotidiano oggi infatti riporta che i rossoneri sono interessati anche a Yunus Musah, classe 2002 del Valencia. Il Diavolo ha inserito anche il ventenne americano nella lista dei possibili colpi per il centrocampo. Ricordiamo che il Milan avrà bisogno di inserire almeno tre centrocampisti in rosa questa estate perché, oltre alla partenza di Tonali e all’infortunio di Bennacer, c’è bisogno anche di un elemento che rimpiazzi numericamente Bakayoko e Vranckx, non riscattati.

Musah è un calciatore abbastanza duttile, che può giocare anche sua in mediana che sulla trequarti, manche sull’esterno all’occorrenza. Ha caratteristiche importanti soprattutto a livello tecnico, ma non ha segnato neanche una rete in stagione. Si tratta di un giocatore non molto diverso da Frattesi, tanto che anche il Sassuolo lo ha sondato in caso di partenza dell’azzurro. A differenza del neroverde però vede meno la porta.

Il suo contratto scade nel 2026 e potrebbe costare intorno ai 20 milioni, ma su di lui ci sono diversi club importanti interessati, fra tutti Atletico Madrid e West Ham.