Tonali al Newcastle, Mancini commenta: “C’è un problema”

Roberto Mancini ha commentato il trasferimento di Tonali dal Milan al Newcastle: il ct dell’Italia è un po’ amareggiato per il calcio italiano.

In questi giorni sta facendo discutere l’operazione che porterà Sandro Tonali a vestire la maglia del Newcastle United. Tanti soldi per lui e anche per il Milan, ma forse nessuno si aspettava questa situazione.

Il centrocampista bresciano era considerato uno dei simboli del milanismo nella squadra di oggi. Chiaramente non si sta parlando di una bandiera, ma di un giocatore che poteva diventarlo. È sempre stato milanista e per favorire il suo trasferimento in rossonero si era anche abbassato lo stipendio. Sperava di restare a lungo, però l’offerta dei Magpies ha fatto saltare ogni piano.

Per lui un contratto di sei anni con uno stipendio da 7-8 milioni di euro netti annui più bonus. Difficile rifiutare, considerando che andrà a giocare in Premier League e in una squadra qualificata alla prossima Champions. Non va in Arabia o comunque in un campionato minore. E il Milan dovrebbe incassare tra i 70 e gli 80 milioni dalla sua cessione, non poteva che dare l’ok al trasferimento.

Roberto Mancini commenta la cessione di Sandro Tonali

Tra i tifosi c’è chi se la prende con la dirigenza per aver deciso di accettare la proposta del Newcastle United. Altri criticano Tonali, pensando che avrebbe dovuto rifiutare per restare nella squadra del cuore. La verità è che con queste cifre sul tavolo era inevitabile che l’operazione andasse in porto. Il Milan non è più quello del passato e non può permettersi di rinunciare a così tanti soldi.

Roberto Mancini ieri era presente allo Stadio Del Conero di Ancona per la finale Inter-Roma del campionato Under 17. Nell’occasione ha rilasciato alcune dichiarazioni e ha commentato anche il trasferimento di Tonali in Inghilterra “Da un lato c’è un po’ di dispiacere – riporta l’agenzia ANSA – perché se lascia l’Italia un calciatore bravo qualche problema c’è. Poi a livello tecnico giocare in Inghilterra gli farà bene“.

La partenza di Tonali non è certamente una bella notizia per la Serie A, che ormai è sempre più un campionato di passaggio. Di fronte a certe offerte non è possibile trattenere neppure i migliori italiani che abbiamo. Dall’altro lato, Sandro in Premier League troverà un livello così alto che può spingerlo a crescere ulteriormente. Si misurerà con un calcio diverso e tale esperienza lo aiuterà a migliorarsi.